Rakitić će prvi put nakon 12 godina SP gledati s kauča: Bit će jedno od najneizvjesnijih

Bivši dokapetan hrvatske reprezentacije Ivan Rakitić smatra kako će Svjetsko prvenstvo u Kataru biti jedno od najneizvjesnijih te se nada da će Hrvatska stići daleko na "najvažnijem turniru koji postoji".

“Prvi put ću uživati u Svjetskom prvenstvu na ovaj način, iz Seville. Nadam se da će Hrvatska stići daleko i da ću ju moći pratiti na nekoj od utakmica, tko zna”, izjavio je 34-godišnji Rakitić u razgovoru za španjolske novine AS.

On je prije četiri godine s Hrvatskom osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

“Vjerujem da će ovo Svjetsko prvenstvo biti jako izjednačeno. Vjerojatno jedno od najneizvjesnijih prvenstava dosad, s puno izjednačenih i teških utakmica. Uvjeren sam da će biti iznenađenja”, rekao je Rakitić.

Rakitić se oprostio od hrvatskog dresa u rujnu 2020. kada je prešao iz Barcelone u Sevillu. Za Hrvatsku je odigrao 106 utakmica i zabio 15 golova. Posljednje Svjetsko prvenstvo na kojem nije nastupio bilo je ono u Južnoafričkoj Republici 2010. godine kad se Hrvatska nije kvalificirala.

Igrači Seville dobili su odmor od deset dana, a kapetan kluba iz Andaluzije u ponedjeljak navečer je u Rimu igrao revijalnu “Utakmicu za mir” između bivših i sadašnjih igrača Italije i ostatka svijeta. Nogometaše je u Vatikanu primio papa Franjo.

“Zadovoljni smo i ponosni što smo mogli sudjelovati na takvom događaju. Njime smo pomogli djeci kojoj je potrebna pomoć te smo poslali poruku mira”, rekao je Rakitić.

“Kada su me pozvali bilo je jasno da ću sudjelovati. Na mene se uvijek može računati u takvim prigodama”, dodao je.

Italija je pobijedila 4:3, a utakmica je bila posvećena argentinskom velikanu svjetskog nogometa Diegu Maradoni, preminulom prije dvije godine.

“Diego puno znači meni i ostalima. Bilo je lijepo biti s njegovim sinom i dijeliti s njim svlačionicu. Zahvaljujući Maradoni volimo ovaj sport pa je doista lijepo bilo iskazati mu poštovanje na ovaj način”, rekao je Rakitić o bivšem igraču koji je 1986. s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo.

Sevilla, za koju je i Maradona igrao, nalazi se u zoni ispadanja na 18. mjestu među 20 klubova španjolskog prvenstva. Rakitić se treba vratiti na trening u srijedu 23. studenog, na dan kada će njegovi bivši suigrači iz reprezentacije igrati prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu s Marokom.

Na pitanje kako će ova neuobičajena pauza zbog Svjetskog prvenstva utjecati na rad klubova, odgovorio je:

“Vidjet ćemo. Sada trebamo ostaviti po strani razgovore o drugim temama te razmišljati samo o Svjetskom prvenstvu, nadajući se da ćemo svi uživati u velikom natjecanju”.

“Ovo je najvažniji turnir koji postoji pa svu pažnju trebamo usmjeriti ondje. Bit će vremena za razgovore o drugim stvarima”, zaključio je Rakitić.