Proživio je horor: Unesrećenom Modrićevom prijatelju stigao najbolji mogući poklon

Potkraj subotnje utakmice španjolskog prvenstva između madridskog Reala i Villarreala (2:0) dogodila se strašna scena. Ozlijedio se u sudačkoj nadoknadi, već kad je rezultatski sve bilo gotovo, desni branič domaćih i španjolske reprezentacije, Dani Carvajal. Za malokoga može se reći da je nezamjenjiv, ali on je za Real upravo to. Prošle sezone osvojio je i klupski i reprezentativni naslov prvaka Europe, a sada ga po nekim procjenama neće na terenu biti oko godine dana.

- Nakon što je naša liječnička služba pregledala našeg igrača Danija Carvajala, njemu su dijagnosticirane rupture prednjeg križnog ligamenta, vanjskog ligamenta te popliteusa, mišića koji napinje čahuru koljenog zgloba. Bit će operiran za nekoliko dana - objavili su jutros iz medicinskog tabora madridskog Reala.

Prije operacije nužno je pričekati oko tjedan dana da bi splasnula oteklina na koljenu koje je zahvaćeno ozljedom. Liječnici su složni da će stanka iznositi barem deset mjeseci, a to bi značilo - do isteka ugovora koji Carvajalu, baš kao i našem Luki Modriću ističe 30. lipnja 2026. godine.

No, kakav je Real klub, dokazao je odmah dan nakon velike nesreće koja je zadesila njihovu legendu. Odmah mu je produžen ugovor na još godinu dana, do lipnja 2026. godine. To znači da će se moći pripremati za iduću sezonu onda kada se oporavi od ozljede.

Iz Reala su u objavi za javnost napisali kako su ugovor mislili produžiti ionako, samo su se sada na taj potez odlučili ranije kako bi taj dio igračevih misli bio riješen. Navijači su oduševljeni tim potezom klupske uprave, a kako i ne bi bili.

Carvajal je dio Reala još od najranije mladosti. Prošao je sve uzrasne kategorije kluba, a s legendarnim Alfredom Di Stefanom položio je i kamen temeljac za izgradnju Real Madrid Cityja. U seniorskoj momčadi igra od 2013. godine, a za klub sa Santiago Bernabeua odigrao je 427 utakmica i osvojio 28 trofeja.