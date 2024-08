Proslavilo ga - spolovilo: Nude mu masnu lovu da pred kamerama pokaže svoj 'alat'

21-godišnji Francuz Anthony Ammirati jedan je od najvećih pehista na ovogodišnjim Olimpijskim igrama. Prije nekoliko dana natjecao se u skoku s motkom, međutim u finale se nije uspio plasirati jer je letvicu srušio - spolovilom.

To se dogodilo prije nekoliko dana, međutim zašto je to sad bitno? Televizijski kanali i internetske stranice specijalizirane za porno-filmove i slično danas su izrazito popularne, a Ammiratiju je ponuđena laka, a ogromna cifra da pred kamerama sat vremena prikaže što to može ponuditi drugim djevojkama. Naime, član jedne od takvih stranica objavio je ovo:

"Nudimo mu 250.000 dolara za 60 minutni šou preko web kamere na kojem treba pokazati čime raspolaže, samo mu neće trebati ona druga motka, naravno".

Na prvu djeluje kao lagana, a velika zarada, međutim nije svatko spreman za sudjelovanje na takvim stranicama. Tko zna, možda Ammirati bude spreman.

Inače, zlatnu medalju u skoku s motkom uz novi svjetski rekord osvojio je Šveđanin Armand Duplantis preskočivši visinu od 6.25 metara. Srebrni i brončani bili su čak 30 centimetara ispod njega. Amerikanac Sam Kendricks preskočio je visinu 5,95 metara, a brončani Grk Emmanouil Karalis 5,90 metara.

