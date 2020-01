Pročitajte intervju Kobea za Večernji! Govorio je o neuobičajenoj temi

Koliko je Kobe Bryant bio karizmatičan sportaš jako dobro moglo se vidjeti na All-Star Weekendima kada bi oko njega bila najveća količina kamera i mikrofona. Za vrijeme medijskog petka, oko njegova stola uvijek bi bila neizmjerna gužva, tolika da ste, ako ste htjeli postaviti mu određeni broj pitanja, morali zauzeti položaj mnogo prije samog početka medijske sesije.

U jednoj takvoj prilici, tijekom All-Star Weekenda u Phoenixu, uspjeli smo ga pitati niz pitanja koja su njemu predstavljala dobrodošli odmak od klasičnih pitanja američkih kolega.

O tome tko je tada bio najbolji NBA košarkaš moglo se raspravljati samo na relaciji Kobe Bryant-LeBron James. No, o tome tko je najpopularniji košarkaš na svijetu, nije trebalo trošiti riječi. To je tada još uvijek bio Bryant. Za košarkaške fanove diljem svijeta on je bio kralj privlačnosti.

Po tadašnjim službenim izvješćima iz marketinških ureda NBA lige u svijetu se najviše prodavalo upravo Bryantovih majica. Po zanimanju novinara, najpoželjniji sugovornik je bio upravo Bryant. Oko njega je u Phoenixu bilo dvostruko više sedme sile nego oko ostalih. Premda je na media-day kasnio i premda je stol s njegovim imenom 45 minuta bio prazan tamo je bilo najviše mikrofona i pera.

Bryant možda jest bio najtraženiji sugovornik, no ne i najotvoreniji. Žalili su nam se tada kolege novinari iz Los Angelesa da već godinama nisu s njim napravili razgovor jedan na jedan. Pristajao bi uglavnom na skupne intervjue, kao ovdje, pri čemu su teme iz privatnog života bile pod potpunim embargom. Sve to da ne bi morao odgovarati na pitanja o bračnoj nevjeri, o uhićenju i optužbama 19-godišnje zaposlenice jednog resorta u Coloradu. Na tu temu posuo se pepelom na presici održanoj 2003. u Staples Centeru, a morao se djevojci i javno ispričati, što je bio dio dogovora vezanog uz njeno odustajanje od svjedočenja i izvansudske (financijske) nagodbe.

No, zato smo mi skrenuli na temu za koju smo znali da će ga zanimati. Dovoljno je reći soccer odnosno nogomet i vrata Kobeove sumnjičave duše bi se otvorila. Stoga vam prenosimo konverzaciju koju smo te 2009. vodili s njim.

– Koliko pratite nogomet? – pitali smo ga tada.

– Kada god to mogu. Uživo, na televiziji, putem interneta. Upravo se radujem 270. derbiju Milana i Intera.

– Znamo da ste uz oca košarkaša odrastali u Milanu i da ste navijali za rossonere, no poslije ste promijenili boje i prešli na Barceloninu stranu? Zašto?

– Učinio sam to zbog mog omiljenog nogometaša Brazilca Ronaldinha. Gledao sam ga uživo kada sam 2005. bio u Rimu. Izvodio je poteze koje nikada do tada nisam vidio i koji su me potpuno oborili s nogu.

– Pa Ronaldinho je prešao u Milan? Kako to da se i vi niste vratili crveno-crnima?

– U Milanu je i moj vrlo dobar prijatelj David Beckham, no sada mi se igrački najviše sviđa Messi i zato sam uz Barcu.

– Čujemo da imate zavidnu kolekciju nogometnih rekvizita?

– Da, mogu se time pohvaliti. Na Olimpijskim igrama Messi mi je svoj dres bacio na tribinu. Imam i lopte potpisane od Pelea, za svoje klince, ali i sliku s Diegom Maradonom.

– Što nogomet čini tako velikim sportom, zapravo, najvećim izvan SAD-a?

– Možda taj ugođaj na stadionima. Volim igrati nogomet, no volim ga i gledati, tako provodim svoje slobodno vrijeme. Odrastajući u Milanu, pratio sam ga gotovo religiozno. Otišao bih u park igrati košarku, no tamo bi bila i dva mala gola pa bi sve završilo tako da sam s drugim klincima igrao nogomet.

– Vidjeli smo vas da znate žonglirati s nogometnom loptom.

– Za jednog košarkaša činim to sasvim solidno. Volim kada primijetim da je nogomet na nekome košarkašu ostavio traga. Ako gledate europske košarkaše, oni su drukčiji i zato što su mnogi od njih, odrastajući, igrali nogomet. Oni košarku gledaju nekako drukčije.

– I Toni Kukoč je kao klinac dobro igrao nogomet?

– Možda je dijelom i zato bio tako poseban igrač.

– Kada vi igrate nogomet za svoj gušt?

– Kad god mogu. Čim susretnem momke koji ga vole igrati. Osim toga, o nogometu dosta razgovaram s Pauom Gasolom koji je odrastao u Barceloni. S nama je u momčadi i Slovenac Vujačić koji obožava Real pa se u svlačionici dosta prepucavamo.

– Da ste ostali živjeti u Italiji i nastavili igrati nogomet, bi li i u njemu napravili ovako veliku karijeru?

– Bih, da sam volio više nogomet. No, košarku sam ipak više volio i više igrao – kazao je tada Bryant.

