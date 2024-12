Prije godinu dana Dinamu i Hajduku sam nudio jednog igrača. On danas vrijedi 15 milijuna eura i igra sjajno

Za rasplet hrvatskog nogometnog prvenstva sigurno će ključno biti ono što će se događati u zimskom prijelaznom roku. Dosta je projekcija oko dolazaka i odlazaka iz tri kluba koja će, barem prema trenutačnoj situaciji, konkurirati za naslov prvaka Hrvatske. Za ovu temu logično je bilo nazvati nogometnog menadžera, Srđana Lakića.

Glavni Hajdukov fokus u ovom ili nekom od sljedećih prijelaznih rokova, bit će prodaja supertalentiranog krilnog napadača Bruna Durdova.

- Jasno je i logično zašto će u Hajduku inzistirati na ovoj priči. Teško će imati bolju situaciju u budućnosti. Pogriješili su s Rokasom Pukštasom kada su propustili trenutak za prodaju, a to sada ne žele ponoviti s Durdovom - počeo je Lakić.

Bit će jako važno pronaći kompoziciju kako bi Marko Livaja bio što svježiji do kraja prvenstva?

- Da, u pravilu je ta Hajdukova priča 'one man show'. Kada on ne funkcionira, oni imaju problem. Logično je da ne može biti najbolji baš u svakoj utakmici. Prije godinu dana Hajduku sam i Dinamu nudio Miku Bieretha koji sada igra u Sturmu. Danac koji je sjajan napadač, ima čak i naše obiteljske korijene. On je igrao u Škotskoj kao Arsenalov igrač na posudbi. To sto je dogovorio Sturm, posudbu s pravom otkupa, mogli su napraviti Dinamo i Hajduk. Zabio je deset pogodaka na polusezoni, Sturm ga je platio četiri milijuna, a sada vrijedi 15. Naravno, našim klubovima nije lako. No, želiš li dogovoriti dobar posao, treba riskirati, ali morate imati nešto i sreće. Pravi igrač koji zabija pogotke i koji je siguran ulog, izvan je platnog dosega naših klubova. To jednostavno nije realno. Ono što je moguće ostvariti, dosta je rizika i razumijem zašto Dinamo i Hajduk ovo ljeto nisu dovodili napadače.

A je li se moglo nešto pronaći na domaćem tržištu?

- Malo je domaćih igrača koji mogu biti pojačanja u Dinamu i Hajduku. A dovođenje stranca je veliki rizik.

Što nedostaje ovoj Hajdukovoj kompoziciji?

- Žele li biti prvaci, Krovinović mora igrati kao zadnju utakmicu u Šibeniku. Ostali igrači moraju praviti razliku i rješavati utakmice. Ne možete to stalno očekivati od Livaje. Ne može to ni mali Durdov koji igra i iznad očekivanja. Treba im igrač koji će rasteretiti Livaju i koji će riješiti gustu utakmicu na Poljudu. U tim gustim utakmicama lani se Dinamo bolje pokazao. Dakle, Hajduku treba krilo i napadač. Odnosno, treba im raznovrsnost u napadu.

Tko je od Hajdukovih igrača zanimljiv europskom tržištu?

- Durdov, Prpić, Pukštas, Hrgović...

Što treba Dinamu?

- Dinamo ima jako dobru momčad. Problem je što su mediji i ljudi koji komentiraju najčešće kontradiktorni. Ne valja im ono čemu su se divili prije mjesec dana. Uzmite primjer Kulenovića koji je, do prije mjesec dana igrao fenomenalno i svi su ga hvalili, zaslužio možda poziv u reprezentaciju, sada ne valja ništa. Kritičari će kazati da Dinamo sada nema napadača i da je sve katastrofa. Nije baš tako. Za dobre Kulenovićeve igre zaslužna je bila i momčad, ista koja sada ima odgovornost zašto on sada ne zabija. On je kvalitetan napadač i dosta je podcijenjen. Uostalom, napadači uvijek kasnije sazrijevaju. Naravno, ne pričamo o svjetskim klasama - kaže Lakić.

Kako će Dinamo izgledati kada momčad bude kompletna?

- Sigurno bi im polusezona puno bolje izgledala da nisu bili desetkovani ozljedama i jakim ritmom.

Rijetki su vidjeli Rijeku kao momčad s kapacitetom jesenskog prvaka.

- Njihova tajna je što su dobro organizirani i izgledaju dobro kao momčad. Nisu ni oni imali napadače, no sve su bolji što sezona odmiče. Nemaju napadača, igra ga Fruk. No, puno je važnije funkcionira li momčad. Ova Rijeka funkcionira.

Postoji li još neka pojava koja bi mogla biti zanimljiva tržištu? Spominje se, primjerice, opcija Šeginog povratka u Hajduk?

- Nekako sam uvijek protiv takvih stvari. Ako nešto nije funkcioniralo, treba ići dalje. Bio je godinama oko Hajduka, a nije se dogodilo. Moje skromno mišljenje je da se ne bi trebao vratiti u Hajduk. Izrastao je u igrača koji u HNL-u pravi razliku, za njega će biti opcija. U inozemstvu ili Osijeku i Rijeci što bi isto bio logičan put - zaključio je Lakić.

>> Brončani vatreni otpisan je u klubu. Dinamo ga želi dovesti, ali postoji jedan problem