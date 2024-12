Brončani vatreni otpisan je u klubu. Dinamo ga želi dovesti, ali postoji jedan problem

Borna Barišić mogao bi se vratiti u hrvatsku ligu, a prema turskim medijima, Dinamo je zainteresiran za njegovo dovođenje. Međutim, situacija je kompleksna zbog njegove trenutne plaće u Trabzonsporu koja iznosi 1,5 milijuna eura godišnje.

Neuspješna turska avantura

Hrvatski reprezentativac stigao je u Trabzonspor prošlog ljeta kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Glasgow Rangersima. Međutim, njegov angažman u Turskoj nije se razvijao prema očekivanjima. U dosadašnjem dijelu sezone upisao je samo deset nastupa s ukupno 354 minute na terenu, pri čemu je posljednji put u početnoj postavi bio još u kolovozu.

Trabzonspor traži rješenje

Turski klub, koji se trenutno nalazi na razočaravajućem 13. mjestu lige, već je stupio u kontakt s igračevim agentima oko mogućeg raskida ugovora. Glavni problem predstavlja Barišićeva visoka plaća, koja prema nekim izvorima iznosi čak 2,5 milijuna eura godišnje. Ugovor mu traje do ljeta 2026. godine, no sve je izglednije da će doći do prijevremenog prekida suradnje.

Slična sudbina kao Oršić

Barišić nije jedini hrvatski nogometaš koji se našao u nezavidnoj situaciji u Trabzonsporu. Trener Senol Gunes nedavno je iz prve momčadi izbacio i Mislava Oršića, zajedno s nekoliko drugih igrača, nezadovoljan njihovom formom.

Mogući povratak u Hrvatsku

Prema turskim medijima, Barišić je zainteresiran za povratak u SuperSport HNL, gdje je ranije nastupao za Dinamo, Osijek i Lokomotivu. Iako je njegov menadžer Ives Čakarun demantirao neke od medijskih napisa, sve upućuje na to da bi 32-godišnji lijevi bek mogao napustiti Tursku već tijekom zimskog prijelaznog roka.

Bogato iskustvo

Barišić iza sebe ima impresivnu karijeru s 236 nastupa za Rangers, gdje je osvojio tri trofeja i igrao finale Europa lige 2022. godine. Za hrvatsku reprezentaciju skupio je 35 nastupa, osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru, ali ga izbornik Dalić nije uvrstio na popis za predstojeće Europsko prvenstvo u Njemačkoj.

Iako je povratak u Hrvatsku realna opcija, financijski aspekt transfera mogao bi predstavljati značajnu prepreku. Dinamo će, ukoliko želi realizirati transfer, morati pronaći način da uskladi Barišićeva primanja sa svojom platnom politikom.