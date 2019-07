Lijepoj sutkinji ponudili da se bavi prostitucijom, otkrili su joj i iznos po klijentu

Fernanda Colombo, prekrasna brazilska nogometna sutkinja koja se prije nekoliko dana na revijalnoj utakmici istaknula šalom kada je za nos povukla Damiána Díaza, igrača ekvadorske Barcelone, otkrila je mračnu stranu društvenih mreža nakon što ju je zadesila slava.

Naime, netko joj je ponudio da se počne baviti prostitucijom, a Colombo je preslik te elekstronske pošte objavila na svome proflu na Instagramu.

Taj netko joj je kazao da će zarađivati minimalno sedam tisuća po klijentu, a ako je govorio o iznosu izraženome u brazilskom realu, ponudio joj je otprilike 1600 eura.

Bilo kako bilo, poruka je 30-godišnju sutkinju toliko povrijedila da je napisala kako se osjećala poput smeća dok ju je čitala, a u nastavku objave je zamolila sve da poštuju njezinu ljubav prema nogometu i novinarstvu.

Pogledajte u nastavku kako se našalila tijekom utakmice, snimku koja je postala hit na društvenim mrežama:

I can watch this all day all night.



Friendship ended with @ImranKhanPTI so, #FernandaColombo for the PM now pic.twitter.com/Pt9mDucP6Q