Preminuo svjetski prvak (89). Zauvijek je promjenio nogomet i stao na kraj robovlasništvu

Legendarni nogometaš George Eastham, član nogometne reprezentacije Engleske koja je 1966. osvojila naslov svjetskog prvaka preminuo je ove subote u 89. godini, javljaju brojni engleski mediji. Eastham nije igrao niti u jednoj utakmici na spomenutom Mundijalu, ali bio je dio momčadi koja je pod vodstvom Sira Alfa Ramseyja došla do prve i zasad jedine krune svjetskog prvaka.

Eastham je rođen u Blackpoolu, ali veliki je dio svoje igračke karijere proveo u Newcastleu, Arsenalu i Stoke Cityju. Poznat je po tome što je 1963. godine na sudu srušio tzv. robovlasničke ugovore u nogometu. Svojim je primjerom omogućio da engleski nogometaši slobodnije prelaze iz jednog u drugi klub. Konkretno, njegov transfer iz Newcastlea u Arsenal nastao je tako što je prethodno Eastham osam mjeseci štrajkao kako bi isposlovao Newcastle da ga pusti. Tada su se igrači mogli prisilno zadržati u klubu za koji igraju.

Za Stoke je odigrao 194, za Newcastle 124, a za Arsenal čak 207 utakmica. Bio je kratko i trener Stokea prije nego li je otišao u Južnoafričku Republiku kako bi tamo radio s mladim nogometašima i borio se protiv apartheida.

We're saddened to hear of the passing of George Eastham OBE at the age of 88.



George won 19 caps in his #ThreeLions career and was a member of our 1966 @FIFAWorldCup-winning squad.



Our condolences go to George's family and friends. pic.twitter.com/aNfgSlfu9r