Potez Ivana Perišića koji mnogi nisu uočili oduševio regiju: 'Svi smo kao jedno'

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić bio je najbolji pojedinac u redovima svog PSV-a na utakmici protiv Zwollea koju je aktualni lider nizozemskog prvenstva izgubio rezultatom 3:1. Perišić je bio asistent za jedini pogodak svoje momčadi, a izborio je i kazneni udarac kojeg nije uspio realizirati suigrač mu Luuk De Jong.

Uz Perišića, na utakmici je igrao još jedan nogometaš s ovih prostora. Esmir Bajraktarević, mladi bosanskohercegovački reprezentativac u igru je ušao u 87. minuti i tako upisao svoj debitantski nastup za PSV.

Mnogi to nisu uočili, ali Perišić je bio prvi koji je dotrčao do Bajraktarevića kada ga je trener Peter Bosz uveo u igru. Hrvatski as htio je mladiću dati pokoji savjet prije no što je počeo igrati. Na društvenim mrežama to je uzrokovalo veliku količinu pozitivnih komentara. Ljudi iz Bosne i Hercegovine hvale potez Hrvata.

"Koliko god nas trovali pričama da na Balkanu vladaju podjele, da ljudi jedni druge ne podnose, sportaši nam dokazuju da to nije istina i da smo svi zapravo kao jedno", piše bosanskohercegovački Sportsport.ba.

Inače, nakon utakmice Peter Bosz izdvojio je tek Perišićev nastup kao jedinu svjetlu točku u njegovoj momčadi.

- U teškoj smo fazi sezone, imali smo loše poluvrijeme protiv AZ-a i jedva pobijedili Excelsior u kupu, a i večeras se vidjelo da nam je teško igrati, da nismo u najboljoj situaciji. Svjetla točka? Kratko i jasno - Ivan Perišić. Bio je najbolji - rekao je trener PSV-a.

