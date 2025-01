Poruka Marka Livaje razveselit će navijače Hajduka: 'Možemo biti prvaci, imamo veliku prednost nad Dinamom'

U već tradicionalnom izboru Tportala, za najboljeg nogometaša u Hrvatskoj izabran je Hajdukov Marko Livaja. Prošle godine tu je titulu odnio Dinamov kapetan Bruno Petković, ove godine Hajdukov kapetan. U izboru sudjeluju kapetani hrvatskih prvoligaša, koji biraju pet najboljih igrača, te im dodjeljuju ocjene 2,4,6,8 i 10. Marko Livaja je osvojio 90 bodova, Bruno Petković 74, a Martin Baturina 46 bodova. Livaja je na dodjelu nagrade stigao u društvu supruge Iris Livaje, a prati ih delegacija Hajduka: trener Gattuso, Ivan Rakitić, Filip Uremović i predsjednik Uprave Ivan Bilić.

- Čast je kad te suparničke kolege izaberu, to je motivacija više da napredujem i budem bolji, iako mi godine ne idu u prilog. Trudit ću se da napredujem i budem još bolji. Nagradu posvećujem svojoj obitelji, klubu i suigračima bez kojih ovo ne bih ostvario. Prošli smo kao momčad kroz jako teške trenutke, bilo je trenutaka kada nismo bili pravi, ali imali smo i dobre trenutke. Prošla godina je bila jako zahtjevna - rekao je Livaja.

- Ne osvrćem se na prijašnje godine kada nisam osvojio ovu nagradu, osvojio je netko drugi i ne vidim problem. Zanima me samo da momčad bude bolja, a nagrade će sigurno dolaziti. Ne moraju doći meni, neka dođu i mojim suigračima, samo je bitno da momčad i klub rastu - dodao je pa prokomentirao izglede Hajduka za titulu prvaka.

- Mi i Rijeka imamo sedam bodova prednosti nad Dinamom. Sigurno je teret na nama jer znamo što se dogodilo prošle godine, što smo ispustili, iako to nije bila toliko velika prednost kako su je neki mediji prikazivali jer je Dinamo imao dvije utakmice manje. Ove godine imamo veću prednost, ali znamo da će opet biti jako teško jer Dinamo ima kvalitetu, ali mi imamo zajedništvo i trenera koji nas drži. Možemo biti prvaci, ali to trebamo napraviti na terenu, a ne pričati stalno o tome. Nadam se da neće biti ozljeda kao prošle sezone kada su nas skupo koštale. Sezonu otvaramo protiv Belupa, cijenimo njihovog trenera Marija Kovačevića, uz njega su napredovali. No mi igramo kod kuće, ne trebamo ništa obećavati, jednostavno moramo pobijediti. Bitno je da smo svi zdravi i na okupu, to je ključ prvenstva, na ozljedama gubiš prvenstvo ili ga osvajaš. Smatram da smo u ovom momentu bolji nego u prvom dijelu sezone, duže radimo zajedno, doveli smo Šegu koji je pokazao kvalitetu i može raditi razliku. Neće mu biti lako kao u Varaždinu, Hajdukov dres novi posebnu težinu i on to u glavi mora staviti na svoje mjesto. Želim mu sreću, mi ćemo mu pomoći koliko god možemo - rekao je Livaja.