Supruga našeg nogometaša oglasila se o bojkotu zbog visokih cijena: 'Pronaći ćemo alternative!'

Za ovaj petak, točnije sutra, organiziran je bojkot trgovina u Hrvatskoj zbog cijena namirnica i kućanskih potrepština, a već danima se u medijima govori o ovoj temi. Dok neki kažu da će se pridružiti te u petak neće ići u trgovine i smatraju da će to dati rezultate, drugi kažu da će se pridružiti ali ne očekuju posebne rezultate. No, kako vidimo svi su složni oko bojkotiranja trgovina, a u tome se slažu i brojna poznata lica. U ovu posljednju kategoriju spada i supruga nogometaša Marka Livaja, Iris Livaja koja je je rekla da je zbog visokih cijena odlučila potražiti alternetive za restoran u Splitu koji već neko vrijeme vodi njezina obitelj. O svemu se oglasila na društvenim mrežama.

''Dragi gosti, nakon povećanja cijena vina pojedinih domaćih vinara, odlučili smo se pronaći alternative te se u narednom periodu okrećemo stranim vinima jednake kvalitete po višestruko nižim cijenama. To ne znači da ne cijenimo domaće, nipošto, ali uvijek smo se trudili biti pristupačni svakome od Vas, te ćemo tako činiti i ubuduće'', napisala je na Instagramu.

''Domaći vinari koji su u ovim teškim vremenima inflacije ostali u cijenama koje su za svih primjerene i dalje će biti naši partneri, no ostalima se moram zahvalit na dosadašnjoj suradnji, te im poželjeti sreću i uspjeh'', dodala je uz potpis Restorana Duje.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, o ovoj temi ranije se oglasila i pjevačica Ivanka Mazurkijević koja je na Facebooku napisala kako već zadnjih pola godine redovito odlazi u kupnju namirnica u susjednu Italiju. Objavila je i što uglavnom kupuje i koliko novaca potroši u jednoj kupnji.

- Dakle, oko pola godine, mogu reći da uporno idem u Trst, to jest blizu, sat i 15 min, idem u IperCoop i izradila sam si karticu za članstvo i skupljanje bodova. Natrpam svega i platim 200 eura otprilike (al baš svega, od deterdženta, jegera, mortadela, sireva ... ma sve) i onda zaboravim nešto i za 40 eura u Lidlu kupim 6 stvari i mrzim sve na parkingu. Ma sve. Naravno, pošto sam ja hedonist Trst je mjesto i za šoping a ja triftam po secondhandu i naletim na skupu Robertu (najjeftinije) za koju nisam ni bila upućena, pa onda vidim i torbicu (to mi je bilo skupo) pa kavica i nezdravo. Pa pliš do poda za extra izlaske do kioska. Ok, isfurat ću ja to.

Uglavnom torte za rođendane ultra povoljno i fino. Što hoću reći? Naravno da u petak neću ući u dućan. Nisam (skoro) “niprije”. U Nipriji. P.S. Žao mi je ako ne živite blizu granica no ako se ova pljačka nastavi skupite se u auto i natrpajte. Zasad nas ne pregledavaju zbog brokule. Traže imigrante, migrante. Ja sam sad foodmigrant? Ima to? - napisala je Ivanka na Facebooku i objavila fotografije iz Trsta na kojima je pokazala kako izgleda jedna njezina kupnja. Ubrzo su joj se javili brojni pratitelji i prijatelji na ovoj društvenoj mreži i otkrili kako i oni često odlaze u povoljniji šoping u susjedstvo te su prigrlili njezin izraz foodmigrant.