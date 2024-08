Podravka predstavila dva velika pojačanja za Ligu prvaka. Došle su dvije hrvatske reprezentativke

Rukometašice Podravka Vegete s velikim ambicijama krenule su u pripreme za novu sezonu. U klub je došlo jako puno novih kvalitetnih igračica među kojima i dvije hrvatske reprezentativke. To su Mia Brkić, kružna napadačica koja je na dvogodišnju posudbu stigla iz francuskog Metza i Kristina Prkačin, lijeva vanjska koja je došla iz Lokomotive. Jesu li zadovoljne uvjetima, kako je na treninzima te kako provode svoje slobodno vrijeme kojeg u ovom razdoblju priprema i nema toliko, ispričale su za klupske stranice.

Kristina je iz malog mjesta Mokošica pored Dubrovnika, ali neko je vrijeme živjela u Zagrebu pa je sretna što je zagrebačke ulice i gužvu zamijenila gradom koji je po mirnoći i načinu života podsjeća na njezin dom.

– Ovdje sam već i prije bila i Koprivnica je uistinu sladak gradić. Sviđa mi se ovdje jer me to dosta podsjeća na moj dom. Osjećam se jako dobro i djevojke su me lijepo prihvatile. Dvorana mi je poznata već otprije tako da je prvi dojam jako dobar – rekla je Kristina.

Još čekam svog ljubimca

Pripreme su u tijeku i nije lako, ali to je uvijek tako u sportu.

– Ovaj dio je uvijek zahtjevan, ali je to nešto što svi moramo proći. U ovom razdoblju je uvijek rukomet u drugom planu, a puno je više trčanja i fizičke pripreme. Znamo da bez toga ne možemo i da sve to moramo odraditi kako bismo kasnije bile što spremnije za teren i prve utakmice. Uvijek biram loptu i kao i većini djevojaka meni je najdraže kada krenemo s većim intenzitetom raditi s loptom – naglasila je Kristina.

Kike ili Prki, kako glase njezini nadimci, ima i trenutke kada se može opustiti pa smo upitali kako izgleda njezino slobodno vrijeme i trenuci koje ne provodi na terenu.

– Jako sam društvena i ne volim baš biti zatvorena, nego slobodno vrijeme volim provesti s prijateljima i obitelji te svojim psom. Mog ljubimca trenutačno nema ovdje, ali sam u takvom okruženju najmirnija i najsretnija – zaključila je Kristina.

Mia je pak u Koprivnicu stigla iz francuskog Metza, a mlada hrvatska reprezentativka je u Francusku otišla iz Sesveta gdje je napravila i prve rukometne korake.

– Koprivnica mi se jako sviđa i ovdje imam sve što mi je potrebno. Trg je prekrasan, a i cijeli grad i ljudi su zaista ugodni – rekla je Mia.

Kao i Kristina, malo nam je ispričala o pripremama, uvjetima...

– Sve je na vrhunskom nivou, od vrste treninga, trenera do uvjeta. Završili smo ovaj fizički dio priprema iako i toga još uvijek ima te se sve više okrećemo rukometnom dijelu koji mi više volimo. Svi se veselimo tome i jedva čekamo prve utakmice – zaključila je.

Prva utakmica zatvorenog tipa u odigrana je s Lokomotivom, no bit će ih još poprilično u pripremnom razdoblju, s rumunjskom Brailom, mađarskom Albom, Krimom...

– Meni su sve utakmice u ovom trenutku jednake, ali najizazovnija mi je Krim jer ćemo se s njima susresti u Ligi prvakinja – rekla je motivirano Mia.

Vratila se zbog Lige prvakinja

Iako je stigla u manji grad, vjeruje da će svoje ambicije ispuniti baš onako kako je zamislila, a upitali smo i što za nju znači dolazak u mali rukometni grad i najtrofejniji ženski rukometni klub u profesionalnom smislu?

– Imala sam želju vratiti se i ovo mi je bio prvi izbor zato što sam očekivala da ćemo igrati Ligu prvakinja i znam da je ovdje najveća razina rada te najveći profesionalizam u Hrvatskoj. Računam da bih kroz igru još trebala steći iskustvo koje mi nedostaje i da kompletiram sve potrebne segmente u igračkom smislu – ispričala je Mia o svojim planovima.

Kako izgleda Mijino slobodno vrijeme i trenuci kad nije na treningu, odnosno na sportskom terenu?

– Jako volim šetati s prijateljicama i družiti se, a uživam i u čitanju knjiga, posebno onih s nekom psihološkom ili pak sociološkom tematikom pa volim s prijateljicama filozofirati o tome – rekla nam je za kraj mlada kružna napadačica.

Ni Kristina ni Mia još nisu istražile okolne ljepote prekrasne Podravine, Dravu, Šodericu, šetnice i biciklističke ili pak pješačke šumske staze, no to svakako planiraju u budućnosti.