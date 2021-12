Petković poručuje: 'Nije ovo utakmica Livaje i mene, u derbiju se se ne igra, u derbiju se pobjeđuje!'

Nakon što je poslije 1:3 poraza od Rijeke u četvrtfinalu Hrvatskoga kupa Dinamov trener Damir Krznar dao ostavku, na njegovo je mjesto privremeno zasjeo, baš uoči najvećeg derbija HNL-a, Željko Kopić, koji je radio u Dinamovoj školi nogometa, ali i 28 puta vodio splitske bijele u utakmicama Prve HNL.

I na tribinama žestoko

Možda će se Dinamovim igračima dogoditi, kako je i sam bivši trener Krznar rekao, pozitivan šok dolaskom Kopića, a nešto slično upravo se trenutačno događa nogometašima Hajduka koji pod vodstvom novog trenera, Litavca Valdasa Dambrauskasa imaju učinak od četiri pobjede u četiri utakmice i s deset pogodaka u posljednja dva susreta ide u Maksimir puna samopouzdanja.

Dugo nismo gledali derbi Dinama i Hajduka, i to već pri kraju prvog dijela natjecanja, koji će imati velike i važne implikacije u borbi za sami vrh. Jako je jednostavno, tko izgubi u toj utakmici izgubit će i važan korak u borbi za vrh.

Što se tiče gledatelja, svih 2400 ulaznica namijenjenih gostujućim navijačima planulo je u trenu. No, imat će i Dinamo veliku podršku, BBB su pozvali sve svoje članove da dođu na utakmicu, a jučer ih je veliki broj došao podržati plave i na treningu u Maksimiru, s transparentima, zastavama, vatrometom, uz bučno bodrenje. Tako ćemo i sa te strane imati pravi derbi.

- Lijepo je što su došli i ovako nam dali podršku, to je još jedan dodatni motiv, vjerujem u podršku i na utakmici - kazao je nakon tog treniga Željko Kopić koji debitira baš u derbiju protiv Hajduka.

- Eto, moja prva utakmica na klupi Dinama pa odmah derbi, sigurno da je to veliki izazov za mene kao trenera, za igrače i cijeli klub. Zadovoljan sam načinom na koji su dečki reagirali, kvalitetno smo trenirali, napravili dobru pripremu i puni motiva i energije čekamo utakmicu - kazao je novi trener Dinama Željko Kopić, koji je na treningu imao sve igrače.

- Imamo još jednu-dvije dvojbe oko sastava, a svi koji istrče i uđu bit će maksimalno motivirani da dođemo do tri za nas jako važna boda. Sastav ću zadržati za sebe, kao i neke ideje, važno je samo da budemo na najvišoj razini - dodao je Kopić.

U tih par treninga mogao je novi strateg, koji ionako dobro poznaje sve plave jer je već godinu i pol u Dinamu, podrobnije upoznati momčad, a s njom je obavio i sve potrebne razgovore.

- Najvažnije je da je momčad svjesna situacije u kojoj se nalazimo, svjesna da moramo naći put prema kvalitetnijim igrama, u svakom slučaju poboljšati realizaciju i da se dignemo rezultatski na razinu na kojoj Dinamo mora biti. Cilj Dinama je uvijek pobjeda, svaka utakmica ima svoje specifičnosti, uvijek može otići u jednom ili drugom smjeru, ali na nama je da se što bolje pripremimo i napravimo sve što je u našoj moći da bismo došli do pobjede.

Kopić: Dobra reakcija momčadi

Ako netko dobro poznaje mentalitet Hajduka pa i cijeli klub, onda je to Kopić koji ga je vodio, a vidio je i sam da je splitski klub sada u zamahu, pa kakav Hajduk očekuje u Maksimiru?

- Poštujem Hajduk kao instituciju, pod novim trenerom igra dobro, diže se, vidi se da ima neke svoje zakonitosti i principe u igri. Sigurno je da će doći motiviran, nakon četiri pobjede u nizu, a nama ostaje da se postavimo na pravi način, da dobro igramo na svom terenu, vjerujem i uz velik broj naših navijača, te da pobijedimo.

Dinamo ove sezone škripi u realizaciji, kad je i igrao jako dobro, izostajali su pogoci i to je plavima odnijelo puno bodova. U posljednje četiri utakmice s Hajduom plavi su triput slavili, a u četiri utakmice postigli su osam pogodaka.

- Vjerujemo da ćemo popraviti realizaciju jer u posljednjim utakmicama nije bila dobra i da ćemo doći do pobjede - zaključio je Kopić.

Kako je dolazak novog trenera doživio Bruno Petković?

- Novi trener ima iskustva, neke nove ideje i zahtjeve koje ćemo što prije pokušati usvojiti. Mi smo Dinamo, bez obzira na formu, i u svakoj utakmici idemo na pobjedu, a derbi ima posebnu draž i želimo pokazati da smo i nadalje najbolja momčad u Hrvatskoj. Derbi uvijek nosi dodatnu draž, poseban motiv i, kako kaže naš kapetan, u derbiju se ne igra, u derbiju se pobjeđuje!

Apostrofira se borba dviju desetki, Livaje i Petkovića

- Te individualne stvari uvijek sam ostavljao sa strane, nema potrebe pumpati suparništvo između pojedinih igrača, dovoljno je suparništvo između Dinama i Hajduka - kazao je Petković koji je u posljednjoj utakmici zabio Hajduku pa onda i asistirao Kastratiju za gol.

U prvoj jučerašnjoj utakmici Gorica i Osijek igrali su 1:1. Gorica je povela pogotkom Pršira u 6. minuti, a on se potom i ozlijedio. U utakmici s puno prilika Osijek je došao do boda pogotkom Hiroša u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, pogodio je petom. Gorica je imala igrača više od 61. minute kada je Kleinheisler dobio drugi žuti karton. Gorica je do kraja susreta imala puno više prilika, ali nije uspjela doći do pobjede.