Perišić službeno predstavljen! Vatreni ponovo u dresu europskog velikana

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić (35) službeno je predstavljen kao novi igrač nizozemskog prvaka PSV-a. Klub iz grada Eindhovena objavio na društvenim mrežama fotografiju hrvatskog krilnog napadača u njihovom crveno-bijelom dresu i napisao: ""Ivan Perišić. Igrač za velike utakmice. Osvajač trostruke krune. Dobrodošao u obitelj!" Perišić će tako nakon kratkog vremena u Hrvatskoj nogometnoj ligi ponovo zaigrati u jednoj od najsnažnijih liga europskog nogometa.

Podsjetimo, odgovor na vijest o Perišićevom dolasku u PSV nije bila primljena s čistim oduševljenjem kao kada je dolazio u Hajduk. Podcasteri s popularne stranice Voetbal smatraju da je ovo transfer u rangu turskih klubova poznatih po dovođenju već potrošenih igrača velikog imena. Smatraju da ovo nije dobar potez za njihovog prvaka koji nastoji biti konkurentan u Ligi prvaka. S druge strane, navijači su nešto pozitivniji i vesele se dolasku vatrenog.

Ivan Perišić. Big game player. Treble winner. Welcome to the family! 🌟 pic.twitter.com/YsZcu0q3AY