Jurić je odbio Hajduk, a sada je na pragu posla karijere. Pregovara s talijanskim velikanom

Talijanski velikan Roma potvrdio je kako Daniele De Rossi više nije trener njihove momčadi. Igračka legenda rimskog kluba s klupe odlazi nakon što su sezonu započeli s četiri utakmice bez pobjede. Trenutačno u zapisniku imaju tri remija i jedan poraz s omjerom golova 2:3. De Rossija, koji je za Romu od 2001. do 2019. godine odigrao 616 utakmica, posla su stajali Cagliari, Empoli, Juventus i Genoa. Ipak, iz Italije stižu još zanimljivije vijesti kada je riječ o potrazi za novim trenerom.

Prema pisanju talijanskih transfer insajdera Gianluce Di Marzija, Nicola Schire i Alfreda Pedulla, hrvatski trener Ivan Jurić (49) nameće se kao jedan od glavnih kandidata za De Rossijeva nasljednika. Dodaju i da klub razmišlja od Edinu Terziću te Thomasu Tuchelu. Također, kao opcija se predstavlja engleski trener Graham Potter. Prema svemu sudeći hrvatski trener je najbliže preuzimanju najvećeg angažmana u svojoj karijeri. Schira tvrdi kako je potvrdio da je spreman preuzeti klupu "vukova" te da bi u srijedu trebao otići na ručak s tehničkim direktorom Florianom Ghisolfijem.

Dodaju kako za Jurića spremaju ugovor do kraja sezone koji će se automatski produljiti za još jednu godinu ukoliko momčad izbori Ligu prvaka, to jest ukoliko završe na jednom od prvih pet mjesta ljestvice tamošnjeg prvenstva. Uz to, Pedulla dodaje kako je Jurićev agent već stigao u talijansku prijestolnicu kako bi odradio razgovor s vodstvom Rome, a potvrđuje i uvjete ugovora koji je stavljen na Jurićev stol.

Jurić je nakon prošle sezone otišao iz Torina, a odmah se našao u konkurenciji za trenera Bologne i Fiorentine. Također, bio je velika želja vodstva Hajduka. Navodno je već poprilično puno uvjeta dogovorio s predsjednikom Ivanom Bilićem i tadašnjim sportskim direktorom Nikolom Kalinićem, no odustao je od te opcije. Cijeli postupak dogovaranja se odužio, a Jurić je mjesto prepustio talijanskom treneru i igračkoj legendi Milana, Gennaru Gattusu. Tako bi prema svemu sudeći trebao ostati u Serie A gdje je dugo igrao kao igrač, a ima i puno trenerskog iskustva. Za sada je bio glavni trener Mantove, Crotonea, Genoe, Verone i Torina, a pred njime bi mogao biti do sada najveći izazov i prilika da se vine u najviše razine europskog nogometa.

