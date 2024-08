'Perišić je napadnut jer se smatra izdajicom te ispada da ih je htio iskoristiti za reprezentaciju'

Za Ivana Perišića sve je krenulo naopako nakon teške ozljede koju je doživio u rujnu prošle godine kao igrač Tottenhama. To je bila vijest koja je šokirala hrvatski nogomet. Naravno, nadali smo se da će se Ivan vratiti prije Eura, vratio se kao igrač Hajduka, ali to više nije bio onaj stari Ivan koji je samo tako prodavao driblinge svojim suparnicima.

Ovih dana Perišić je u centru pažnje. Naime, trener Gennaro Gattuso izbacio je hrvatskog reprezentativca iz prve momčadi zbog nesurađivanja s Gattusom i ostatkom momčadi. Nažalost, kako to biva u Splitu, kad u Hajduku dođe do nekog problema, zaboravlja se sve ono pozitivno što je individualac učinio. Unatoč zaslugama za velike rezultate hrvatske reprezentacije, Perišić je čak napadnut i na društvenim mrežama jer se smatra izdajicom splitskog kluba te ispada da ih je samo htio iskoristiti kako bi izborio svoje mjesto na Euru završenom prije mjesec dana. Konflikt između Gattusa i Perišića prokomentirali su za Max Sport Joško Jeličić i Hrvoje Vejić.

"Poštujem Gennara Gattusa, svidio mi se njegov narativ profesionalizma i rada. Njegova izjava nakon utakmice, ako ima dobre namjere, je nedopustiva za trenera. Možda je htio skinuti odgovornost sa sebe ovu tiki-taku koju prezentira u ovim utakmicama. Ivan Perišić nije zaslužio. Gattuso to nije smio napraviti. Takvi sukobi unutar svlačionice mogu izroditi dobre stvari ako dođe do pomirbe. Ali ovo je ipak predaleko otišlo", kaže Jeličić, na što Vejić dodaje:

"O Perišiću moramo pričati s respektom. Ne znam što se dogodilo između njega i Gattusa, to je sve rekla-kazala. Cijela ta priča je dječji vrtić. Gledao sam izjavu Gattusa i razmišljao zna li on uopće što je napravio. Okrenuo je cijeli grad protiv njega. I sad bi on trebao izaći na stadion? Mislim da je Perišićeva priča u Hajduku gotova. Klub mora odrediti što trener smije reći, a što ne. Iznositi interni razgovor s jednim od najvećih igrača koji je ikad igrao za Hajduk - to se ne radi".

U međuvremenu je i Hajduk poslao priopćenje:

""Posljednjih dana svjedoci smo nepravedne hajke prema našem igraču i proslavljenom reprezentativcu Ivanu Perišiću, istinskoj veličini hrvatskog nogometa.Ivan nije zaslužio takav tretman niti bilo kakve uvrede koje bezuvjetno osuđujemo. Ovom prilikom želimo jasno poručiti da ćemo sve slučajeve i nesporazume koji se dogode unutar Kluba nastaviti rješavati internim putem. Na nama kao Klubu, ali prije svega hajdučkoj javnosti je da sudjelujemo u zaštiti klupskih interesa i svih vrijednosti koje njegujemo".