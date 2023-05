Pepa Guardiolu razljutio Eurosong: Zbog njega imaju dan odmora manje uoči derbija s Realom

Pep Guardiola izrazio je svoju ljutnju promjenom termina utakmice protiv Evertona zbog Eurosonga koji se ove godine održava u Liverpoolu, a zbog čega će momčad Manchester Cityja imati samo dva dana odmora prije drugog polufinalnog susreta Lige prvaka s Real Madridom.

Glazbeno natjecanje odvija se u liverpoolskoj M&S Bank areni. Utakmica se odvija u istom gradu, ali City se nadao da će biti pomaknuta jedan dan unaprijed kako bi momčad imala jedan dan odmora više uoči odlučujućeg susreta. Međutim, iz policije su kazali kako nemaju dovoljno ljudi da osiguraju oba događanja istovremeno, piše Daily Mail .

"Igramo u nedjelju. Puno hvala", rekao je Guardiola sarkastično. "Ne razumijem odluku, ali ne želim se svađati. Koliko puta treba komentirati to pitanje. Uopće ne razumijem odluku, ali trebamo se prilagoditi. Ne borim se protiv UEFA-e niti Premier lige", rekao je frustrirani Katalonac.

🗣️ "We play Sunday, thank you so much." 😬



Pep Guardiola says he doesn't understand the Premier League schedule with La Liga giving Real Madrid an extra day over Man City pic.twitter.com/T7TKbq5D9p