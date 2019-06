Pavić i Marach bez četvrtfinala, Dodig i Chan u četvrtfinalu

Splićanin Mate Pavić i austrijski tenisač Oliver Marach ostali su bez četvrtfinala na ovogodišnjem Roland Garrosu, gdje su ih u nedjeljnom dvoboju osmine finala pobijedili Nijemci Kevin Krawietz i Andreas Mies sa 5-7, 6-3, 7-5.

Prošlogodišnji pariški finalisti Marach i Pavić preokretom su osvojili prvi set, u kojem su Nijemci vodili sa 4-1, da bi Krawietz i Mies na isti način otvorili i drugi set u kojem su stečenu prednost zadržali. U odlučujućem setu 'breaka' nije bilo sve do 11. gema, u kojem je njemački par došao do prednosti i bez izgubljenog poena u sljedećem gemu došao do pobjede.

Mate Pavić je bio posljednji hrvatski predstavnik u konkurenciji muških parova. Hrvatski tenisači su u igri za Grand Slam naslov još samo u konkurenciji mješovitih parova. Nikola Mektić je s Poljakinjom Rosolskom u četvrtfinalu, Ivan Dodig s Tajvankom Chan tek treba izboriti mjesto među osam najboljih mješovitih kombinacija, dok će Franko Škugor ili Mate Pavić sigurno biti tamo, jer ih čeka međusobni dvoboj za četvrtfinale.

Branitelji naslova Dodig i Chan u četvrtfinalu

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Ivan Dodig i tajvanska tenisačica Latisha Chan u nedjelju su nastavili niz pobjeda na Roland Garrosu, započet prošlogodišnjim osvajanjem naslova u konkurenciji mješovitih parova, i probili se u četvrtfinale svladavši Njemicu Anna-Lenu Groenefeld i Kolumbijca Roberta Faraha sa 6-2, 7-6 (6).

Za mjesto u polufinalu Dodig i Chan će se boriti protiv francuske kombinacije koju čine Amandine Hesse i Benjamin Bonzi.

Federer bez gubitka seta do četvrtfinala

Švicarski 37-godišnji tenisač Roger Federer postao je prvim četvrtfinalistom ovogodišnjeg izdanja Roland Garrosa, nakon što je u nedjelju pobijedio 32-godišnjeg Argentinca Leonarda Mayera (ATP - 68.) sa 6-2, 6-3, 6-3 i došao do svog 54. četvrtfinala na Grand Slam turnirima.

Federeru su za pobjedu trebale 102 minute, a za mjesto u polufinalu borit će se protiv sunarodnjaka Stana Wawrinke ili Grka Stefanosa Tsitsipasa.

Federer je današnjoj pobjedom postao najstarijim četvrtfinalistom na pariškoj zemlji od 1971. godine, a na Grand Slam turnirima se u njegovoj dobi nitko nije probio među osmoricu najboljih još od 1991. godine i legendarnog Jimmyja Connorsa koji je kao 39-godišnjak stigao do polufinala US Opena.

"Stvarno sam sretan. Bio sam spreman i za najgori scenarij, poraz u prvom kolu u tri seta, i naravno da sam ushićen. Sjajno je provesti toliko vremena u Parizu, a i zadovoljan sam svojom igrom", izjavio je Federer.

ROLAND GARROS, tenisači - četvrtfinale

Roger Federer (Švi/3) - Leonardo Mayer (Arg) 6-2, 6-3, 6-3