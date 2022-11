Partizan će na dojučerašnji klub Stjepana Tomasa, Sluga protiv Belgijaca

Najzanimljiviji par međurunde drugog izdanja nogometne Konferencijske lige je Braga - Fiorentina, određeno je ždrijebom u Nyonu u ponedjeljak.

Moldavski Šerif, koji je nedavno otpustio hrvatskog trenera Stjepana Tomasa, dobio je srpski Partizan.

Ludogorec, klub Simona Sluge, snage će suočiti s Anderlechtom.

