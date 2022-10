Bivši HNL-ovci kod Basela nadoknadili dva gola zaostatka

Nogometaši West Hama plasirali su se u nokaut fazu Konferencijske lige kao prvoplasirana momčad skupine B, a ostvarili su to domaćom pobjedom 1-0 u 5. kolu protiv danskog Silkeborga.

Jedini pogodak za nastavak pobjedničkog niza West Hama, koji je upisao svih pet pobjeda, dao je Lanzini u 24. minuti iz jedanaesterca. U toj skupini još ostaje nepoznanica tko će biti drugi i igrati međurundu, a Silkeborg kolo prije kraja ima bod više od Anderlechta.

Među najboljih 16 je prošao i švedski Djurgarden, sastav koji je tijekom ljeta iz Europe izbacio Rijeku. U 5. kolu skupine F Djurgarden je pobijedio norveški Molde u gostima s 3-2 te više baš od tog suparnika ne može biti ulovljen na prvom mjestu.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS Soccer Football - Premier League - West Ham United v AFC Bournemouth - London Stadium, London, Britain - October 24, 2022 West Ham United's Said Benrahma celebrates scoring their second goal Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Andrew Couldridge/REUTERS

Molde je vodio 2-0 golovima Brynhildsena i Kaasa u uvodnih 20 minuta, ali je u ostatku utakmice uslijedio preokret. U 44. je smanjio Edvardsen, dok su u drugom poluvremenu za Šveđane zabijali Asoro i Radetinac u 67. i 76. minuti. Na kraju bi Molde mogao ostati i bez drugog mjesta, odnosno, plasmana u međurundu jer trećeplasirani Gent ima dva boda manje, ali u zadnjem kolu baš Gent na svom stadionu igra protiv Moldea.

Prava je gužva u skupini H gdje prije zadnjeg kola Basel i Slovan iz Bratislave imaju po osam bodova, Pjunik šest, a Žalgiris pet. Situaciju je zakomplicirao Slovan koji je doma gubio od Pjunika do 84. minute s 0-1, a potom su Kashia i Green zabili dva gola unutar 60 sekundi i Slovaci su slavili.

Basel je doma odigrao 2-2 protiv Žalgirisa, a za goste je cijelu utakmicu odigrao hrvatski nogometaš Petar Mamić, kao i bivši igrač Rijeke Mario Pavelić.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS Soccer Football - Europa Conference League - Group H - Zalgiris v Pyunik - LFF Stadium, Vilnius, Lithuania - October 13, 2022 Pyunik's Yusuf Otubanjo in action with Zalgiris' Petar Mamic REUTERS/Ints Kalnins Photo: INTS KALNINS/REUTERS

U skupini E Dnjipro-1 je u Košicama pobijedio Apollon 1-0 te je ostao u igri za prvo mjesto, makar će put do tamo biti vrlo težak. Jedini gol je dao Pihaljonok u 39. minuti, a ukrajinska momčad ima dva boda manje od AZ-a te u zadnjem kolu baš gostuje kod Nizozemaca. Samo ih pobjeda vodi do prvog mjesta.

U skupini G je Sivasspor doma pobijedio Cluj 3-0 te je na prvom mjestu s 10 bodova. Dva gola je dao Yatabare, a jedan Gardel. Za goste su trojica hrvatskih nogometaša počela utakmicu, Denis Kolinger, Karlo Muhar i Lovro Cvek, s tim da je Kolinger izašao u 46. minuti, a Cvek u 70. minuti.

No, Sivasspor koji u zadnjem kolu gostuje kod Slavije u Pragu još nije osigurao prvo mjesto. Slavia je u ovom kolu pobijedila Ballkani u gostima 1-0 te sada Pražani i Cluj imaju tri boda manje od turske momčadi.

U skupini D Slovačko i Koeln su odigrali samo sedam minuta svoje utakmice koja je zbog guste magle prekinuta te će se nastaviti u petak, od 13 sati.

