Tko je idući protivnik Dinama? 'Tu je kao na autobusnom kolodvoru, Bože sačuvaj!'

Što Dinamu može spremiti Istra 1961, prvi proljetni suparnik, onaj koji bi trebao dati brojne odgovore o stanju i mogućnostima Cannavarove momčadi? Pa pogledajmo, tko to danas dolazi u Maksimir?

U zimskom prijelaznom roku Istru 1961 napustili su Francuz Filet, koji je preselio u švicarski Aarau, vratar Marijan Ćorić prešao je u kosovski Llapi, a Venecuelanac Ferro vratio se u domovinu, u tamošnji Metropolitanos. Istra 1961 dovela je ove zime 21-godišnjeg krilnog napadača Vinka Rozića iz Posušja, zatim njegovog vršnjaka, vratara Franka Kolića iz Mure, potom Islanđanina Logija Robertssona iz Hafnarfjördura, te Kristiana Fućka iz Osijeka – sve igrače za prvu momčad, te mladog, neprovjerenog Novozelanđanina, 20-godišnjeg Stipu Ukicha iz Aucklanda.

Kao autobusni kolodvor

Osobito je zanimljiva pojava Islanđanina Robertssona, za kojega je sportski direktor Saša Bjelanović na predstavljanju otkrio kako je riječ o "jednom od najtalentiranijih mladih nogometaša na Islandu, kako je Logi u prvoj momčadi Hafnarfjördura debitirao samo dva mjeseca nakon svog 15. rođendana, a za A reprezentaciju početkom 2024. godine protiv Hondurasa sa samo 19 godina."

Ako je Logi tako talentiran kako kažu u Puli, a posrijedi je zadnji vezni, onda je Istra 1961 doista zavidno moćan klub koji islandske dragulje prepoznaje bolje od svih skandinavskih klubova.

Uglavnom, Istra 1961 sada u svome rosteru ima Islanđanina (Robertssona), Novozelanđanina (Ukich), Austrijanca (Marešića), Finca (Koskija), Moldavca (Iovua), Kamerunca (Kellera), Bošnjake (Kadušića i Ramića), Nijemca (Heistera), Mauretanca (Lekoueirya), Gruzijca (Gaguu), Nigerijce (Ayumu i Lavala) i Gabonca (Poka). K tome trener je Urugvajac sa španjolskom putovnicom, Gonzalo Garcia. Tu bi zaista bilo posla za prevoditelje, kao na zasjedanju Opće skupštine UN-a.

Ne zaboravimo naravno ni kako Istra 1961 ima i mlade reprezentativce Hrvatske, 22-godišnjeg Morisa Valinčića i 21-godišnjeg Matea Lisicu, te drugog najstarijeg nogometaša lige, 37-godišnjeg Slavka Blagojevića iz Otoka kod Vinkovaca, bespoštednog borca i ratnika, igrača koji je igrajući za Cibaliju, Lučko, Split i Istru 1961 dobio čak 94 žuta kartona u HNL-u!

Krunoslav Rendulić (51) nekada je bio trener istre 1961 i susretao se s istim okolnostima u kojima se sada zatekao Garcia: velikom fluktuacijom igrača.

- Tako je bilo u Istri 1961 i kada sam ja bio trener; kao na autobusnom kolodvoru, Bože sačuvaj! U tim okolnostima nije treneru lako raditi – kazao nam je Rendulić.

Jeste li imali prevoditelja?

- Nisam imao baš pravog prevoditelja, nego sam u stožeru imao pomoćnika Rocu koji govori španjolski, ja sam se ostalim strancima obraćao na engleskom, a našima naravno na hrvatskom. Poprilično je sve to bilo nezahvalno; drugačije je kad te netko razumije što mu govoriš, nego kada netko to prevodi. Gonzalu Garciji će sada ipak biti lakše nego što bi to bilo nekom drugome treneru, s obzirom na to da je već radio u Istri 1961. On poznaje mentalitet kluba, poznaje ligu, no momčad je sada gotovo cijela izmijenjena u odnosu na njegov prvi mandat ovdje.

Dinamo apsolutni favorit

U Dinamu naglašavaju kako im je dvoboj s Istrom 1961 utakmica istine. Nije li to malo pretenciozno u ovom trenutku?

- Kad si u ovakvoj situaciji u kakvoj je Dinamo, onda ti je svaka utakmica istine. Pogotovo u kontekstu kada je Dinamo treći na ljestvici, zaostaje za Rijekom i Hajdukom sedam bodova. I puno, i malo. Svaki bod ti je bitan, nemaš više pravo na kiks. Ali, istodobno Dinamo je u odnosu na prije dva-tri mjeseca ipak u boljoj situaciji. Vratio se Ademi, pa i Mišić, vratit će se pomalo Sučić i Petković. Za mene je ipak ključ cijele priče o Dinamu - Mišić. Momčad bez njega i s njim nije ista.

Je li Dinamo veliki favorit protiv Istre 1961?

- Da, sve osim pobjede Dinama bilo bi apsolutno iznenađenje za mene – dodao je Rendulić.

Zanimljivost je kako trener Gonzalo Garcia na klupi Istre 1961 nije izgubio dvije posljednje utakmice protiv Dinama, odigravši 0:0 protiv Bišćana i pobijedivši 1:0 Antu Čačića, a u Maksimir dolazi s nizom Istre 1961 od tri remija zaredom, ali i samo s jednom pobjedom u posljednjih devet utakmica.