Dinamo mijenja strategiju i okreće se mladima, evo tko bi sve mogao napustiti plavu svlačionicu

Znali smo to nekoliko dana, no Fabio Cannavaro je u petak i službeno potvrdio da Noa Mikić ostaje igrač Dinama. Bilo je upitno hoće li se to i dogoditi jer nakon priprema u Turskoj s Fabiom Cannavarom, Mikić je proslijeđen u juniore jer ugovor nije potpisao. Na kraju su valjda svi sretni jer mladi nadareni desni bek plavih koji će za par dana napuniti 18 godina ostaje u Dinamu.

Čak se špekuliralo kako bi ga rado doveo Hajduk, no iz Mikićevog tabora takve su mogućnosti odbacili i na kraju je sve riješeno unutar maksimirskih oronulih zidina ili kontejnerskih ureda u kojima stanuje vodstvo plavih. Mikićev menadžer Matej Škegro koji je nekoć bio i šef financija u Dinamu očito je sve usio ispregovarati i mladi Varaždinec ostaje plavi.

- Sretan sam što je ostao. Sad je na njemu da puno radi, svi vjeruju da će u budućnosti biti važan igrač Dinama – ustvrdio je Cannavaro.

Ostanak Mikića s novim višegodišnjim ugovorom otvara druga pitanja, ili daje neke odgovore i rosteru plavih.

Naime, Mikić opravdano nije bio sretan jer je zapravo bio četvrto rješenje za poziciju desnog beka, ispred njega su bili Ristovski, Pierre-Gabriel i Moharrami pa je tu stvarno teško mogao vidjeti svoju šansu da će se naigrati i zato je odugovlačio s potpisivanjem novog ugovora s plavima.

No, sad kad je sve riješeno, očito je da će u hijerarhiji u borbi za poziciju desnog beka imati bolju poziciju. A to znači da Mohharami, doista krasan dečko, odličan čovjek, ali ipak ne tako vrhunski bek, na ljeto odlazi. Njemu ionako ističe ugovor, a trebao je već otići da se nije ozlijedio, imao je nekakvih ponuda. No, sad se vratio, zdrav je, dobio je i nekakvu minutažu možda i zato ne bi li se pokazao i 'zaigrao' i na tržištu, ali od ljeta neće biti igrač Dinama, pa će tu stepenicu Mikić preskočiti.

Ugovor ističe i Stefanu Ristovskom, čovjeku koji se u svakoj utakmici do kraja dao Dinamu, kao što se davao u svakom klubu kojem je bio. U zadnje vrijeme trpi nepotrebno prevelike kritike iako je griješio i tek će se vidjeti hoće li dobiti novi ugovor u Dinamu. Sad je to jako upitno, prvi odabir za tu poziciju bit će Pierre-Gabriel koji je više 'krpao' poziciju lijevog beka nego igrao na svojoj pridornoj poziciji. Nije bio ni na lijevoj strani nimalo loš, ali on bi se trebao vratiti na desnu stranu, pogotovu ako plavi nađu kvalitetno rješenje za lijevog beka na ljeto ako ga ne nađu do 17. veljače do kada traje ovaj prijelazni rok. Možda je tu rješenje Jan Oliveras, 20-godišnji Španjolac koji je do ljeta na posudbi iz Rome, a dosad nije dobio priliku, osim u jednoj utakmici na pripremama u Turskoj i tu nam se prilično svidio.

Ristovski nam je nekoliko puta rekao da bi volio ostati u Dinamu do kraja karijere i nije nemoguće da i ostane. Naravno, uz puno manji ugovor nego dosad, bio bi dobar 'backup' i za desnog beka i za stopera, ali sigurno ne bi imao zajamčeno mjesto u udarnoj postavi. Vidjet ćemo hoće li Cannavaro već ovog proljeća davati prilike Mikiću, vjerujemo da hoće budu li rezultati krenuli prema željama.

No, potpis Mikića govori da plavi ipak nisu pobjegli od mladih igrača koji znače dobru sutrašnjicu iako u ovom trenutku u fokusu imaju samo rezultate koji će ih dovesti do naslova prvaka. No, Mikićev ostanak ipak nudi optimizam.