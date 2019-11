Hrvata uspoređuju sa slavnim Davidom Beckhamom, evo zbog čega!

Osam godina prošlo je otkako je Glasgow Rangers, najtrofejniji klub na svijetu, osvojio posljednji od svoja 54 naslova prvaka. Nakon toga slavni je klub dotaknuo dno izbacivanjem u četvrtu ligu. Povratak je bio spor, a njihov najveći suparnik Celtic u to je vrijeme bez konkurencije dominirao škotskim nogometom.

Okolnosti su se, ipak, počele mijenjati. Legendarni Steven Gerrard, kojem je posao u Rangersima prvi u trenerskoj karijeri, prošle je sezone najavio uzlet Gersa koji su danas uz rame najvećim rivalima. Nakon četvrtine škotskog prvenstva Glasgow Rangers bodovno je izjednačen sa Celticom, a “živ” je i u Europskoj ligi. Veteran Jermain Defoe u 37. godini proživljava novu nogometnu mladost (zabio je već 10 prvenstvenih golova), za sjajnog Kolumbijca Alfreda Morelosa premierligaši nude pravo bogatstvo, no slavu im je “ukrao” Borna Barišić (26) koji je ove jeseni u životnoj formi.

Gerrard ga osobno zvao

Koliko je dobar taj nogomet ne otkriva ni odlična statistika. Barišić je, naime, u 13 odigranih utakmica u svim natjecanjima već stigao zabiti dva pogotka i još šest puta asistirati suigračima.

Nije Gerrard od Barišića uvijek dobivao ono što je očekivao. Uostalom, hrvatski nogometaš početkom sezone nije treneru Rangersa bio u prvom planu. Od osam utakmica u kvalifikacijama za Europsku ligu Borna je odigrao samo tri, a ostale je odgledao s klupe. S klupe je odgledao i Old firm u kojem su Rangersi izgubili od Celtica (2:0).

Sve je promijenio iskreni razgovor u četiri oka čiji sadržaj je zasad nepoznat, a poslije kojeg je Barišić “okrenuo ploču”.

– Nije vrijeme da ulazim u detalje, ali mogu reći da smo imali jedan sastanak na kojem smo iskreno međusobno razgovarali. To je bio moj najkraći sastanak s Gerrardom, ali najvažniji. Od tada na stvari gledam drukčije – otkrio je hrvatski nogometaš škotskim medijima.

Za sva tri pogotka Rangersa u skupini Europske lige asistirao je Barišić, a njegovom “beckhamovskom” centaršutu danas se Gerrard klanja.

– Siguran sam da bi i David bio ponosan – kazao je trener Rangersa nakon što je poslije Barišićeva ubačaja Morelos zabio za bod protiv Porta.

– Znali smo da može igrati nogomet na ovoj razini. Ipak je riječ o reprezentativcu Hrvatske. Bio je u velikoj formi i u Osijeku kada smo ga skautirali prošle godine, uvjerili smo se na svoje oči kakav je igrač u dvije utakmice koje je igrao protiv nas – prisjetio se Gerrard dvomeča u kvalifikacijama za Europsku ligu.

Gerrard je želio Bornu toliko da kontakt nije prepustio klupskim operativcima, već ga je osobno nazvao. “Hello, my name is Steven Gerrard…”, bio je uvod u telefonski poziv kojim je tadašnjem kapetanu bijelo-plavih jasno stavio do znanja koliko ga želi u svojoj momčadi. Premijerna Bornina sezona u Rangersima imala je uspona i padova, imao je tri prisilne stanke zbog ozljede, ali Gerrard je vjerovao u igrača za kojeg je Osijeku isplatio 2,5 milijuna eura. Danas škotski mediji pišu o Rangersovoj “krađi” s obzirom na iznos koji su platili za Barišića.

Velik napadački potencijal

– Puno je okolnosti utjecalo na Borninu igru prošle sezone. Stalno se mučio s ozljedama, a tada je teško držati formu i konstantu u igri. Danas je jači i fizički i mentalno. Priviknuo se na Glasgow i život daleko od kuće. Uvijek smo u klubu vjerovali da može doći do razine na kojoj danas igra i zadržati dosljednost u formi. Prošle sezone vidjeli smo samo bljeskove, neke sjajne trenutke, ali ne i dosljednost – kazao je Gerrard.

Osvojio je Barišić navijače, ali i “kupio” klupske legende.

– Iskreno, jedno vrijeme me je frustrirao – kazao je Barry Ferguson, bivši kapetan Rangersa s impresivnim 431 nastupom i 15 osvojenih trofeja u dresu slavnog škotskog kluba.

– Pitao sam se kada će napokon pokazati pravu kvalitetu koju pokazuje u reprezentaciji Hrvatske, ali u proteklih mjesec dana uvjerio sam se zašto je Steven Gerrard za njega platio nekoliko milijuna eura – kazao je.

Borna je danas oslonac momčadi, igrač koji pravi razliku.

– Počinjemo koristiti Bornin napadački potencijal. Oduvijek smo znali što može, nije on bez razloga lijevi bek hrvatske reprezentacije. Trebamo ga gurati visoko i koristiti njegove ubačaje – dodao je Barišićev suigrač iz posljednje linije Connor Goldson.

Danas o Borninoj igri svi govore u superlativima, no hrvatski reprezentativac tvrdi kako još nije na gornjoj granici svojih mogućnosti.

– Uvijek sam vjerovao da ću biti prvi izbor za svoju poziciju. Znam koliko sam dobar, ali nije lako ako ste stalno ozlijeđeni. Ovo je najbolje što igram otkad sam došao ovdje, ali nije i najbolje što mogu. Koliko još mogu napredovati? Vidjet ćete – poručio je Borna.