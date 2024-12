Ovo su Modrićevi fenomeni dosadašnjeg dijela sezone zbog kojih Hrvatu treba skinuti kapu do poda

Uz Svjetsko klupsko prvenstvo koje će se održati sljedećega ljeta u SAD-u, Fifa je – kao da ih već nema dovoljno – od ove godine uvela još jedno klupsko natjecanje, Interkontinentalni kup. Mnogi će se sjetiti kako je takvo natjecanje već postojalo, između 1960. i 2004. godine, i u njemu su se međusobno sastajali prvaci Južne Amerike i Europe. Od 1960. do 1980. godine u tom finalu igrane su dvije utakmice, a od 1980. do 2004. igrana je jedna utakmica na neutralnom terenu; 22 puta u Tokiju, tri puta u Yokohami.

Ovogodišnji Interkontinentalni kup uključivao je šest konfederacijskih prvaka, odnosno od rujna su u njemu odigrane četiri utakmice: Al Ain (UAE) – Auckland City (Novi Zeland) 6:2 – taj susret nazvan je Afričko-azijsko-pacifički play of; Al Ahly (Egipat) – Al Ain (UAE) 3:0 – to je Afričko-azijsko-pacifički kup; zatim Botafogo (Brazil) – Pachuca (Meksiko) 0:4 – Derbi Amerika, potom Pachuca – Al Ahly 6:5 na penale – Challenger kup, a u srijedu od 18 sati u Dohi na stadionu Lusail (na kojemu je 2022. odigrano finale Svjetskog prvenstva) igra se susret Real Madrid – Pachuca nazvan Interkontinentalni kup. Dosadašnje utakmice ovoga natjecanja igrane u Al Ainu, Kairu i Dohi; najmanji posjet bio je samo 12.257 gledatelja na utakmici Botafogo – Pachuca u Dohi, dok je susret Al Ahly – Al Ain u Kairu pratilo 51.602 gledatelja.

Titule u šest natjecanja

Kapetan Real Madrida u današnjoj utakmici – bude li nastupio od prve minute – bit će Luka Modrić, zaštitno Realovo lice već dulje od 12 godina te njegov najtrofejniji igrač svih vremena. Ta Lukina riznica, koja sadrži čak 27 trofeja, u Dohi bi mogla biti obogaćena s posve novim komadom srebrnine, budući da je ovo inauguralno izdanje Interkontinentalnog kupa. Do sada je Luka Modrić s Real Madridom osvajao titule u šest natjecanja: španjolskom prvenstvu (4), Ligi prvaka (6), Kraljevu kupu (2), Superkupu Španjolske (5), Superkupu Europe (5) te Svjetskom klupskom prvenstvu (5).

Kad smo već kod trofeja, napomenimo kako Luka u ovoj sezoni – uz Interkontinentalni kup – s Realom ganja naslove u još četiri natjecanja. Europski Superkup već je osvojio u kolovozu, a već za tri tjedna ponovno će put Bliskog istoka, gdje će u saudijskom Jeddahu od 8. do 12. siječnja nastupiti na završnici Superkupa Španjolske. Realov suparnik u polufinalu je Mallorca, a drugi par je Athletic Bilbao – Barcelona.

No obratimo pozornost na neke Modrićeve fenomene dosadašnjeg dijela sezone. Prvo ono što zaslužuje nakon do poda: Luka Modrić dohvatio je protekloga vikenda deseto mjesto redoslijeda igrača s najvećim brojem nastupa za Real Madrid, ima ih 558. U leđa mu sada gleda legendarni Michel s 557. Bude li pošteđen ozljeda, Luka će do kraja ove sezone dostići još dvije Realove ikone; Camacha s 565 i Genta s 572 nastupa. Inače, u prvih deset realovaca po broju nastupa uz Hrvata Luku samo je još jedan stranac, Francuz Karim Benzema sa 648 nastupa, a kolonu predvodi Raul Gonzalez sa 741 nastupom.

Naigrao se...

Kao što znamo, Luka je nedavno postao najstariji nogometaš koji je ikada nastupio za Real Madrid, a još od druge polovice rujna iščekuje se još jedan njegov rekord. Naime, Ferenc Puskás još uvijek drži prestižnu titulu najstarijega strijelac u dresu Real Madrida s 39 godina i 15 dana, a budući da je Luka 39 godina navršio 9. rujna, njegov prvi sljedeći pogodak bit će antologijski. Međutim, Luki ove sezone nikako da se posreći – još uvijek se nije upisao u strijelce. A nije da se nije naigrao...

Luka Modrić u ovoj je sezoni skupio već 24 nastupa za Real Madrid u svim natjecanjima, što znači da igra više nego u prošloj kada je do današnjega datuma imao 19 nastupa (i jedan pogodak). Interesantan je podatak kako je Luka za Real Madrid nastupio u svih 17 utakmica španjolskog prvenstva, a Sofascore izbacuje podatak kako je s prosječnom ocjenom 7,24 šesti najbolje ocijenjeni igrač Reala. Ispred njega su Vinicius sa 7,64, Bellingham ima 7,62, Valverde 7,56, Rodrygo 7,39 i Mbappé 7,26 – dakle u pitanju su nijanse u kvaliteti izvedbi. Luka u ovoj sezoni u Primeri u prosjeku igra 48 minuta po utakmici, pet minuta više u prosjeku nego u cijeloj prošloj sezoni, u kojoj je Real u veznom redu imao i Tonija Kroosa. U prošloj sezoni 18 puta bio je u prvih 11 u prvenstvenim utakmicama, a u ovoj za sada u sedam...