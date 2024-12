Bivša zvijezda Reala: 'Kad smo igrali skupa Modrić je bio jako dobar, ali sada...'

Kolumbijski nogometaš James Rodriguez još je prije deset godina, prelaskom iz Monaca u Real Madrid za 75 milijuna eura, imao priliku zaigrati s hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem. Tada četvrti najskuplji transfer u povijesti, treći najskuplji u Realu, doveo ga je u Madrid nakon sjajne igre u francuskoj Ligue 1 i Svjetskome prvenstvu 2014. godine. U španjolskoj je prijestolnici Rodriguez proveo šest godine, od čega dvije na posudbi u Bayernu, a ukupno je nastupio u 125 utakmica te doprinio s 37 golova i 42 asistencije. Iz Reala je otišao bez odštete, a ovog se ljeta vratio u glavni grad Španjolske, no u dresu Rayo Vallecana.

Sutra će se uočiti s okršaju s aktualnim prvacima španjolske La Lige, a tim je povodom Marca napravila veliki intervju sa slavnim nogometašem. Jedna od tema bio je upravo kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i Real Madrida koji je od Rodrigueza preuzeo broj deset. Ovaj ga je nahvalio i rekao što misli o dugovječnosti hrvatskog veznjaka.

"On je genije. Ponavljam, genije. Imao sam prilike igrati s njim i kako godine prolaze, on je sve bolji i bolji. Što je stariji to je kvalitetniji. Kada sam igrao s njim, bio je jako, jako dobar, a danas je genije" rekao je Rodriguez pa odgovorio na pitanje misli li da će i on moći igrati do 40. godine.

"Ne, ne. Ne znam do kada ću igrati, ali svakako ne do 39", smatra Rodriguez. Potom je otkrio i s kime bi želio zamijeniti dres na kraju sutrašnje utakmice. "Nisam nikad bio tip koji pita za zamjenu dresa i sada mi je žao zbog toga. Ali uvijek sam bio stidljiv u tom pogledu. Sutra bih se volio mijenjati za dres s Modrićem ili Lucasom Vazquezom", kaže Kolumbijac.