Vratio se hrvatski boksač kojeg su napali u Beogradu. Ovo je pozadina ružnog incidenta iz Srbije

Hrvatski, svjetski i europski prvak u kick-boksu (full-contact 86 kg) i prvak Hrvatske u boksu u kategoriji do 86 kilograma – Nikica Radonić – napadnut je u ponedjeljak navečer u glavnom srbijanskom gradu Beogradu. Mladi boksač iz Vrgorca, koji inače nastupa za boksački klub Split,u Beograd je doputovao na europsko prvenstvo u boksu koje se održava od 18. do 28. travnja i ubrzo je doživio neugodnost od vjerojatno domaćih huligana.

GALERIJA Hrvatski boksač napadnut u Beogradu

Pozitivno je da težih ozljeda nema i da incident nije imao nacionalističko obilježje. Huligani u parku nisu ni znali da je Hrvat, ali Radonić je krivo stao dok je želio izbjeći konflikt pa je ozlijedio nogu i odustao od turnira.

- Sigurnost nam nije ugrožena. Evo, naše djevojke odlaze i u hrvatskoj trenirci u obližnju trgovinu, svi odemo do kafića, sve bez ikakvog problema. A taj se incident mogao dogoditi boksaču iz bilo koje države. On nije nosio hrvatska obilježja, niti je bio u krugu dvorane ili hotela, išao je trčati u park, gdje su ga dvojica-trojica pitala što to radi, čime se bavi, pa kad im je odgovorio da je boksač, rekli su da im pokaže kako to radi, jedan ga je htio udariti, i on se okrenuo i otrčao dalje, izbjegao je konflikt, ali je pritom pogrešno stao - rekao je Pero Veočić za 24 sata, izbornik reprezentacije.

- Prijavio mi je što se dogodilo, ne mogu reći ni da je to bio napad, ljudi iz naše delegacije pozvali su policiju, on je tražio da ode na Hitnu pomoć slikati nogu, nije ništa slomio, ali naotekla mu je i šepa pa se ne osjeća spremnim za borbu te je otišao kući u Split. Nagovarao sam ga da ostane, makar do vaganja, jer borba mu je trebala biti tek za dva dana. No nije psihički izdržao. U prvoj borbi je zaradio dva šava jer je dobio laktom, pa taj incident, pa ozljeda noge, a i supruga mu ubrzo treba roditi... sve mu se nakupilo - poručio je Veočić i istaknuo da se na ništa nisu žalili jer smatra kako je organizacija odlična, a publika je čak i bodrila naše boksače.