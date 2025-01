Ovaj stoperski par trebao bi nositi obranu Dinama. Statistički najbolji branič neće dobiti novi ugovor

Nije igra u obrani samo igra stopera, ali je istina da dobar stoperski par, ponekad i trio, može puno toga otkloniti prije negoli njihov vratar mora u mrežu po loptu. Nažalost po Dinamo, vtratari plavih, Nevistić i Zagorac nevjerojatno mnogo puta morali su vaditi lopte iz svoje mreže iako uglavnom nisu bili ni krivi ni dužni. Eto primjer, Nevistić je bio najbolji igrač Dinama u 2:9 porazu od Bayerna, a čovjek je primio devet komada, a u tom prvom kolu Lige prvaka bio je vratar s najviše obrana u utakmici od 32 kluba. I onda je to plavi golman ponovio i u Koprivnici, ponovno je imao ogroman broj obrana, a Dinamo je izgubio i primio četiri komada.

No, vratimo se stoperima, nisu ni oni jadni jedini krivi za toliki broj primljenih pogodaka, u HNL-u su ih primili 24 u 18 utakmica, dok je primjerice Rijeka samo sedam puta kapitulirala, a Hajduk 14 puta.

Zbog toga najefikasnija momčad, a Dinamo to je u HNL-u s 35 pogodaka, zaostaje sedam bodova. Ponovit ćemo da stoperi nisu jedini krivci za tom jer svaki će vam trener reći da obranu igra cijela momčad i to je istina. No, istina je da je protiv Arsenala doista cijela momčad igrala obranu, vrlo požrtvovno, svi su se 'bacali na glavu', ali sad stoperi baš i nisu bili na zadovoljavajućoj razini osim Raula Torrentea, on je uglavnom zadovoljio i mladi Španjolac čini se zasad kao dobra akvizicija.

No, druga dva stopera, Barnauer i Mmaee bili su daleko od toga. Nije da nisu htjeli, nisu bili ni nonšalantni, ali oni jednostavno očito nisu dorasli takvim suparnicima, uostalom i prije su izazivali skepsu iako su imali i jako dobrih partija. Dinamo je u Londonu bio bez Theophilea, najiskusnijeg stopera koji se ozlijedio. I on je puta bio osporavan, već je otišao i u nekakvu mirovinu, pa je aktiviran i trenutačno je najbolji koliko god mana imao.

Theophileu na ljeto ističe ugovor, novi još nije dobio, a možda niti neće, no po statistici on je po svemu među najbolji stoperima Dinama u ovoj sezoni, bolji je, eto, Ristovski, ali on je uskočio na tu poziciju samo dvaput pa mu je zato statistika bolja, postigao je i pogodfak, ima najviše osvojenih posjeda po utakmicu, najviše točnih dodavanja (92 posto po SofaScoreu), i najviše dodira po utakmici u prosjeku (84). No, kažemo, to je ns uzorku od dvije utakmice koje je odigrao kao stoper.

Fabio Cannavaro morat će se brzo odlučiti koji su mu je udarni stoperski par, tu ne mislimo na još jednu utakmicu u Ligi prvaka, onu s Milanom, nego na HNL u kojem mora osvojiti naslov prvaka. Po nekoj logici, bude li zdrav jedan od njih bi trebao biti Theophile, a drugi Galešić koji je doveden kao pojačanje i skupo plaćen, a tu bi onda patio Torrente, nepravedno, dečko koji je i mlad i koji je puno toga dobrog napravio. Galešić bi opravdano trebao dobiti prednost, doveden je kao brzi stoper koji ulazi u igru, a to plavima u HNL-u treba jer planiraju igrati visoko i napadati. Igrajući za Rijeku Galešić je po SofaScreu zaradio veću ocjenu od svih stopera Dinama, u prosjeku 7,12 (iz Dinama mu je najbliži Torrente sa 7,11).

Naš je dojam da bi prvi stoperski par trebao biti Galešić-Torrente. Theophile je pri isteku ugovora i ima dosta godina (u 36. je), Bernauer i Mmaee iskazali su dosta nedostataka, ali vidjet ćemo kako razmišlja Cannavaro i sportska politika Dinama koja je zasada u dosta lutanja. Nemojmo zaboraviti da su u kadru još Dino Perić i Mauro Perković koji iza sebe imaju ozljede i nekako su i nakon oporavka u zapećku plavih ideja iako je Perković pokazao da je solidno iskoristiv na poziciji deficitarnog lijevog beka iako će i tu teško na 'zelenu granu', prije će priliku dobiti Jan Oliveras, 21-godišnji Španjolac koji je u Dinamu na posudbi iz Rome, a dosad nije dobio priliku, osim na jednoj utakmici na pripremama u Turskoj i u njoj je bio dobar. No, Cannavaro je bio najbolji svjetski stoper i valjda će on znati izabrati najbolje za Dinamo na putu do osvajanja naslova.