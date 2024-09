Otkriveno kome idu zasluge za to što nova zvijezda vatrenih igra za Hrvatsku: 'Mali je čudo!'

Pobjedom protiv Poljske u Osijeku hrvatska je nogometna reprezentacija osvojila važne bodove u utrci za mjestom u četvrtfinalu Lige nacija koje se igra u ožujku sljedeće godine. Što je još važnije, stigli su vatreni na koračić od potvrde ulaska u prvu jakosnu skupinu ždrijeba kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Nakon dobre partije na Opus Areni i kraja prvog od tri ovojesenska reprezentativna ciklusa u programu Nove TV gostovao je prvi čovjek Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić. Podcrtao je dobru atmosferu u redovima reprezentacije:

- Rekao sam nakon Eura, kad su bili teški trenuci, kad se lomilo hoće li Luka ostati ili ne, osobno sam razgovarao s njim i izbornik Dalić. Veselilo me je kada je odlučio da će nastaviti s nama dalje. Bitno da je on u s nama. Nakon Eura smo puno razgovarali i tad smo stali iza izbornika i vjerovali da možemo napraviti iskorak. Protiv Portugala smo odigrali dobru utakmicu i tu se sustav pokazao i mladi igrači. Veliki pritisak je bio i nije bilo lako. Pogotovo prije utakmice u Lisabonu. Vidjeli smo da sve ide na najbolji mogući način, dalo nam je to optimizam - rekao je Kustić u uvodu razgovora.

Posebno se Kustić referirao na novo ime u hrvatskoj reprezentaciji, Igora Matanovića.

- Matanović je tu isplivao u prvi plan, ali tu su i dva Sučića, mogli su igrati i za druge reprezentacije. Zahvala Stipi Pletikosi, a i obitelji koja je dio odluke da igraju za Hrvatsku - rekao je Kustić pa otkrio što mu je rekao Joško Gvardiol.

- Gvardiol mi je rekao da je Matanović čudo od igrača, da ga nije lako čuvati i da će biti veliki igrač - rekao je predsjednik HNS-a u intervjuu za Novu TV.