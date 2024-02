Otkrivamo koji se kandidat za novog predsjednika Dinama sastajao s Mamićem u Međugorju!

Izbori za Skupštinu Dinama održat će se 2. ožujka, a zasad su objavljene samo dvije liste koje se bore za 25 od 60 mjesta koliko će u skupštinu ući kroz glasove članova kluba. Navijačka lista objavila je svoje kandidate, ima tu uglednih bankara, poduzetnika, profesora, IT-evca, ljudi s respektabilnim životopisima, a svoje ljude iz dana u dan objavljuje i lista predvođena Ottom Barićem juniorom. Poznati arhitekt u svoj je tim uvrstio neke poznate ljude poput Dubravka Šimenca, Krune Simona, Pere Bručića...



Treće lista navodno bi mogla biti ona Damira Zorića, u čijem bi kreiranju navodno sudjelovao i potpomagao je Zdravko Mamić. Međugorski bjegunac očito još ne odustaje od Dinama, ne shvaća da je to bitka koju je izgubio. Povratak Mamićeva utjecaja u Maksimirsku 128 bio bi sigurno i loš za procese demokratizacije koji je ozbiljno krenuo. No, vidjet ćemo hoće li se lista Damira Zorića naći na listićima za izbore, jer zadnji dan za kandidaturu liste istječe vrlo brzo, 15. veljače.

Ljudi koji ne gledaju sa simpatijama na kandidaturu Otte Barića ovih su nam pak dana prišapnuli da je i Ottek junior sve do nedavno bio u dobrim odnosima s Mamićem, odnosno da je odlazio na sastanak s njim u Međugorje, u vrijeme dok je Mamić bio bjegunac.

>> Galerija s utakmice Dinamo - Gorica

Susret Mamića i Otte Barića dogodio se, prema informacijama koje imamo, barem jednom, bilo je to početkom 2021. godine, kada je naš ugledni arhitekt tražio Mamićevu podršku oko njegova nacrta i planova za novi stadion. Mamićev i Barićev odnos navodno je "pukao" oko ljeta 2022. godine, i od tada više nisu u kontaktu. No, za Barićeve protivnike već je dovoljan i informacija da se sastajao s međugorskim bjeguncem, smatraju da ga to diskreditira kao kandidata za predsjednika Dinama. Kako god, do izborne skupštine bit će još puno borbe, a udarat će se i ispod pojasa.