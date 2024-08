Kranjčar: Dinamo može napraviti ozbiljan rezultat u Europi, Mmaee će postati najbolji stoper kluba

Proslavljeni hrvatski reprezentativac, nekada kapetan Dinama i zvijezda Hajduka, Niko Kranjčar, u Večernjakovu je TV studiju komentirao zbivanja u hrvatskom nogometu, s posebnim osvrtom na veliku Dinamovu pobjedu nad Qarabagom u play-offu Lige prvaka.

– Fantastičan rezultat za Dinamo, koji je hrvatski nogomet zaslužio, Dinamo pogotovo, Dinamo koji već tradicionalno u Europi jedini podiže naš koeficijent. I bitno je da tako nastavimo. Utakmica je bila otvorena, s puno šansi na obje strane, Dinamo ih je iskoristio, Qarabag nije. Prema najavama bilo je evidentno da su Azeri vrhunska momčad koja može svima stvoriti probleme, i moglo se očekivati da to neće biti lagana utakmica. U nekim trenucima su nas Azeri oduševili, ali Dinamo je detektirao njihove mane i dolazio u velike prilike. Dinamo je pokazao da je ozbiljna europska momčad i naš najveći klub, ali nikako im ne možemo čestitati na prolasku zbog količine šansi koje Qarabag stvara – naglasio je Kranjčar.

Osvrnuo se na prijelazni rok u kojemu je Dinamo napravio sjajan posao vraćanjem Pjace te dovođenjem Marokanca Mmaeeea. Taj posao odradio je Nikin kum, sportski direktor Marko Marić.

– Najveći je dobitak Dinama u ovom prijelaznom roku ostanak Baturine i Sučića te Petkovića, koji je sigurno ključan igrač. Njegova prisutnost dodaje novu dimenziju ovoj momčadi. Baturina je u drugom poluvremenu imao fantastičnih 20 minuta, šteta što to nije okrunio golom. Veseli me povratak Pjace, mislim da može puno donijeti Dinamu. Prošao je kroz toliko teških trenutaka u karijeri i drago mi je zbog njega; zaslužio je postići prvi pogodak za Dinamo u Europi ove sezone. Dinamova sportska politika na jako je visokoj razini, a nadam se da će moj prijatelj, sportski direktor Marić imati još koji as u rukavu. Smatram da će Mmaee postati najbolji stoper u klubu – ističe Niko.

Kada Dinamo usporedimo s najvećim europskim momčadima, kakve su mu šanse? Dinamo u tim ogledima nekada – blago rečeno – baš i nije najbolje prolazio. Mislite li da bi se takvo što moglo ponavljati?

– S ovim rosterom – ne. Ostanu li svi na okupu, Dinamo može napraviti ozbiljan rezultat u Europi. Ligi prvaka. Pa ako eventualno ispadnu u Europsku ligu, u nokaut-fazu, dokazali su kroz godine da su ozbiljna europska momčad. A za vrhunsku europsku momčad ipak im nedostaju kotačić-dva, pa i iskustvo. Ono je, primjerice, bilo vidljivo protiv Qarabaga, kada ti ne ide, kada ti suparnik stvara šanse, a ti se dižeš. Onda ti Nevistić u najbitnijim trenucima bude igrač utakmice ili Kulenović napravi darmar i zapravo okrene cijelu utakmicu.

Hoće li se Dinamo prošetati do naslova prvaka, kako mnogi najavljuju, a tako se čini prema njegovoj formi?

– Rano je reći da će se Dinamo prošetati do naslova, ali prema svemu sudeći, trebao bi. Bilo bi veliko iznenađenje da ne uzme naslov bez problema. Žao mi je što je Hajduk u velikim problemima, ali daleko sam od Splita i ne znam što se točno dogodilo, pa mi je teško komentirati. No treba odati priznanje Perišiću, čak i ako je došao iz sebičnih razloga. Njegov dolazak izazvao je novi val euforije. On je pravo bogatstvo za našu ligu.

Okrenuli smo se hrvatskoj reprezentaciji. Je li vas iznenadilo što je Modrić ostao u reprezentaciji?

– Nije me iznenadilo što je Modrić ostao u reprezentaciji; da on to nije želio, to bismo već odavno doznali. Smatram da će i dalje imati glavnu ulogu i da će biti od velike koristi Hrvatskoj. Luka i izbornik odlučit će što je u najboljem interesu za naš nogomet, trebamo biti presretni što je još uvijek s nama.

Odnedavno ste ponovno angažirani u hrvatskom nogometu, postali ste asistent izborniku selekcije U-21 Ivici Oliću. U rujnu vas čekaju kvalifikacijske utakmice s Farskim Otocima u Zagrebu i s Portugalom u Karlovcu.

– Imam čast i zadovoljstvo vratiti se u reprezentaciju i hrvatski nogomet, mislim da najviše mogu vratiti našem nogometu kroz reprezentaciju, a čast je ponovno surađivati s Ivicom Olićem, velikim nogometašem i svojim prijateljem. Emocija je ovdje svakako prisutna i to me jako ispunjava i uveseljava.

Ima li u mladoj reprezentaciji potencijala za A selekciju?

– Igrači koje svi dobro poznajemo, čijih su imena puna usta svima, Sučić i Baturina, došli su u A vrstu iz mlade reprezentacije. Boljih od takvih igrača teško je i priželjkivati. Najveća snaga te mlade reprezentacije u tome je što igrajući za nju stječeš sve ono što moraš imati: neospornu ljubav prema reprezentaciji i potrebu dokazivanja u njoj. Jer, samo tako ćeš poslije opstati u A reprezentaciji.

Kako gledate na odluku Nike Sigura da se odrekne hrvatskog dresa i igra za Kanadu? Je li nam to ozbiljan udarac s obzirom na to da u perspektivi nemamo baš široku lepezu desnih braniča?

– Njega puno trenera vidi i kao zadnjeg veznog. Je li nam to udarac? Ako netko ne želi igrati za Hrvatsku, onda to za mene nije nikakva šteta. Da, šteta je iz nogometnog aspekta, ali ono čime se svi dičimo, a pogotovo navijači, jest da je igranje za hrvatsku nogometnu reprezentaciju emocija neusporediva s bilo čime. Tako da ako netko to ne osjeća – ne znam zašto bio to bila nekakva šteta. Naći ćemo nove igrače i proizvesti ih – zaključio je Niko Kranjčar.