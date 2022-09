Formula "ne mijenjaj ono što već valja" nije upalila, Milan je proučio utakmicu Dinama i Chelseaja

Domaći teren ipak nije isto što i gostujući. U grotlu San Sira Dinamo nije uspio napraviti još jedno čudo u Ligi prvaka jer je Milan odnio zasluženu 3:1 pobjedu nadigravši hrvatskog prvaka u drugom kolu grupne faze. Međutim, mora se naglasiti da je ovo bila još jedna izvedba Dinama protiv debelo favorizirane momčadi te da plavi ni u jednom trenutku nisu odustajali protiv osvajača Serie A. Bez obzira na konačni rezultat, mora se istaknuti da je Dinamo pokazao da se može nositi s Milanom u jednoj utakmici Lige prvaka. Po statističkim projekcijama je i bilo predviđeno da će Milan pobijediti Dinamo s dva pogotka razlike, tako da iz perspektive pratitelja i navijača kluba iz Maksimira ne bi trebalo biti pretjeranog razočarenja.

Bolji plan od Chelseaja

Ante Čačić je u ovu utakmicu ušao sistemom “ne mijenjaj ono što već valja”, pa je tako na San Siru istrčala identična postava Dinama onoj u pobjedi protiv Chelseaja u prvom kolu. S izrazito obrambenom 5-3-2 formacijom, koja se po potrebi pretvarala u 3-5-2, Čačićeva je namjera bila biti discipliniran u obrani i strpljivo tražiti priliku preko kontranapada. Jedina mala razlika je možda bila u samoj geometriji sustava, jer se Dinamo znatno više morao braniti po desnoj strani svoje obrane zbog Milanovog ubojitog dvojca Leao-Hernandez na kojem fokusiraju napad.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 14.09.2022., stadion San Siro, Milano - UEFA Liga prvaka, 2. kolo, skupina E, AC Milan - GNK Dinamo. Trener Dinama Ante Cacic. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Što se Milana tiče, oni su htjeli započeti ovaj susret sa svojom najjačom postavom, ali je trener Stefano Pioli bio prisiljen rotirati zbog prouzročenog dodatnog umora za vikend protiv Sampdorije (50 minute igre s igračem manje) te zbog nadolazećeg ligaškog derbija protiv Napolija. Ipak, nije bilo puno rotacija budući da su u početnoj postavi talijanskog prvaka zaigrala samo dva imena koja se inače ne bi našla među udarnih 11, Brahim Diaz koji je na ‘desetci’ zamijenio Charlesa de Ketelaerea te Alexis Saelemaekers koji je na desnom krilu zamijenio Juniora Messiasa.

Prvo poluvrijeme je bilo izrazito teško za Dinamo. Milan je imao puno bolji plan kako napasti protiv Dinama nego što je to bio slučaj kod Chelseaja. A valja i uzeti u obzir da su se Milanovci imali materijala za pripremu, za razliku od londonske momčadi. Pioli je u posjedu lopte postavio svoju momčad tako da ima pet igrača na pet Dinamovih braniča koji su tako bili okupirani, a glavni okidač Milanu je bilo podvaljivanje lopti iza braniča hrvatskog prvaka, što je zbunjivalo zadnju liniju Čačićeve momčadi na samom startu. Tako je Olivier Giroud imao priliku za pogodak već u prvoj minuti, pa i u 16., ali nije dobro zahvatio loptu ni u jednom od ta dva slučaja.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 14.09.2022., stadion San Siro, Milano - UEFA Liga prvaka, 2. kolo, skupina E, AC Milan - GNK Dinamo. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo je uspijevao odolijevati sve do same završnice prvog dijela kad Josip Šutalo sapliće Leaoa u kaznenom prostoru Dinama, a Giroud je poentirao s bijele točke za zasluženo vodstvo Milana. Bio je to Giroudu četvrti pogodak u osmom nastupu ove sezone, dobro koristi svoju minutažu koju ima zbog ozljeda sve trojice Milanovih napadača, Ibrahimovića, Rebića i Origija.

Nade hrvatskog prvaka su se smanjile krajem prvog poluvremena, a onda se i drastično srozale odmah na početku drugog. Sjajni Leao je u 47. minuti prošao po lijevoj strani i ubacio u sredinu, a iz drugog plana je nečuvan u naletu na loptu stigao Saelemaekers i glavom s pet metara lako poentirao za 2:0. Nakon tog drugog pogotka Dinamo je morao uzeti loptu i nešto pokušati, i nije im dugo trebalo za pogodak. Dva najisturenija igrača Dinama Mislav Oršić i Bruno Petković su u 56. minuti odigrali fantastičan malonogometni dupli pas, u kojem je Petković sjajno igrao leđima i ‘pimplao’ loptu, a Oršić ‘oršićevski’ matirao Maignana za vraćanje nade Dinamu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 14.09.2022., stadion San Siro, Milano - UEFA Liga prvaka, 2. kolo, skupina E, AC Milan - GNK Dinamo. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamovcima slijedi Salzburg

No, nakon toga je Milan svojim poprilično pasivnim posjedom dao sve od sebe kako bi umrtvio Dinamov pokušaj povratka u utakmicu. U tome su uspijevali, a zatim su samo odjednom u 77. minuti sijevnuli. Stefano Pioli je savršeno pogodio kad je u 68. minuti umjesto Tonalija uveo Pobegu, jer je baš on u toj 77. minuti zahvatio centaršut Hernandeza i zakucao ga pod Livakovićevu gredu,za konačnih 3:1. Dinamu sad slijede dvije ‘finalne’ utakmice u grupnoj fazi, protiv Salzburga gdje će Ante Čačić i njegovi igrači po prvi put ove sezone u Ligi prvaka ući u utakmicu, a da nisu potpuni autsajder na papiru. Utakmica se igra 5. listopada.

