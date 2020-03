Opasnost zbog koronavirusa! 'Sin se može vratiti, ali kćer mi ne puste'

Odlukom kakvu uskoro možemo očekivati i u hrvatskoj klupskoj košarci, Žan Tabak (49) postao je trenerski prvak Poljske.

Splićanin na klupi Zielone Gore osvojio je kao trener prvi naslov prvaka Poljske, a treći trofej ukupno jer je prije osvojio poljski Superkup i izraelski Kup.

A proglasiti prvakom momčad koja je trenutačno prva na tablici, u vrijeme pandemije i nemogućnosti završetka natjecanja, čini se najsportskijim potezom.

Poljaci najbolje reagirali

– Jedini je pravi način doigravanje i žao mi je što do toga u Poljskoj nije došlo, no kako ovo nije normalna situacija, ova je odluka u redu.

A da je došlo do doigravanja, Tabakov hrvatski kolega Igor Miličić bio bi u prilici da i treći put sa svojim Anwilom osvoji naslov.

– Kao što je meni sada dom Španjolska, tako je njemu Poljska, gdje je jako cijenjen. Znam i da njegovi sinovi igraju košarku i da su svi perspektivni.

Kakvo je u tom trenutku bilo stanje u Poljskoj?

– Prvi zaraženi u Poljskoj pojavio se baš u mojoj Zielonoj Gori koja je blizu njemačke granice. Uvjeren sam da je poljska vlada u svojim koracima bila za korak ispred ostalih. Na dan kada sam odlazio zabranjena su okupljanja u teretanama, kinima i sličnim objektima, a 2-3 dana nakon mog odlaska sve je to zatvoreno. A ja sam otišao dva dana prije no što su Poljaci zatvorili granice, uspio sam nekako izići preko Varšave.

Kad je sletio u Madrid, gdje već godinama živi, Tabaka je dočekalo još teže stanje.

– Već nakon dva dana vrijedilo je pravilo da u trgovinu istodobno može samo jedna osoba iz obitelji, osim ako imate dokaz da imate dijete koje ne možete ostaviti samo, da imate nekoga u obitelji tko je stariji od 65 godina i ne može se brinuti sam za sebe, kao i ako u obitelji imate osobu s posebnim potrebama koju ne smijete ostaviti samu. Za kršenje tih pravila, policija je prvih dana upozoravala, a sada piše kazne.

S obzirom na to da znamo da je Tabak još od igračkih dana fizički vrlo aktivan, je li mu sada dopušteno trčanje vani?

– Kada sam došao još sam mogao trčati oko zgrade, a sada ne samo da ne smijem trčati oko zgrade nego ni u parku, a nije dopušteno ni korištenje zajedničkih prostorija u zgradi. Sve je podređeno tome da se spriječi prenošenje virusa.

Od svih španjolskih gradova, Madrid je najviše pogođen.

– To je razumljivo jer Madrid sa svojim prigradskim naseljima ima sedam milijuna stanovnika. Tamo gdje je najveća tranzicija ljudi, a to su veliki gradovi sa zračnim lukama, željezničkim i autobusnim kolodvorima, tu je i najveća mogućnost za zarazu.

S obzirom na to da je Španjolska turistička zemlja, vjerojatno je i to jedan od razloga što je uz Italiju najpogođenija u Europi.

– Živio sam i radio u Hrvatskoj, Turskoj, Izraelu, Italiji i Španjolskoj, dakle u pet mediteranskih zemalja, i od svih njih Španjolska ima najozbiljniji državni aparat. Ne mogu reći je li Španjolska reagirala dovoljno brzo, ali mogu reći da se danas vrlo teško može dogoditi da netko ne poštuje mjere karantene. Osim toga, njihov sanitarni sustav jedan je od najboljih koje sam imao prilike vidjeti, baš kao i socijalni. Također, u dva navrata radio sam u Poljskoj i mogu reći da se mediteranski mentalitet ne može uspoređivati sa sjevernoeuropskim.

Tabak je otac troje djece, a dvoje njegove djece živi u SAD-u.

– Sin studira u Kaliforniji, a kći radi u New Yorku. Ja sam došao iz Poljske, dom mi je u Madridu, ostala obitelj je u Hrvatskoj pa tako iz prve ruke mnogu govoriti o stanju u četiri zemlje. Mjere su više manje iste, samo je pitanje koliko je brzo koja zemlja reagirala, a ja vidim da je Poljska reagirala najbrže. Inače, s obzirom na to da moj sin ima prebivalište u Madridu, on se iz SAD-a može vratiti, a kći je američka državljanka i sada ne može napustiti SAD.

Sve troje Tabakove djece rođeno je u inozemstvu.

– Starija kći rođena je u Houstonu, dok sam igrao za Rocketse, sin u Turskoj kada sam igrao za Fenerbahçe, a najmlađa kći rođena je u Madridu.

Sa suprugom ima klub

U glavnom španjolskom gradu on i supruga Gorana, također bivša košarkašica, imaju košarkašku akademiju, o kojoj je svojedobno sanjao još sa svojim puncem Ratom Tvrdićem, ali se to nije realiziralo jer Tabak već četvrt stoljeća ne živi u Hrvatskoj.

– Zapravo, to je sada klub jer imamo šest uzrasta, imamo i “baby basket” i veterane, zapravo sve osim juniora i seniora. To je sve preraslo u klub koji se zove Panteras de Boadilla i koji trenutačno ima 110 članova. Drugu godinu imam i ljetni kamp za visoke igrače, formirane igrače, koji se održava u lipnju svake godine.