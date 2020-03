'Niko Kovač je baš seksi, njoj bi to najbolje odgovaralo'

Bivši njemački reprezentativac i Bayernova legenda Lothar Matthäus obožava Niku Kovača. Uvijek je znao stati u obranu hrvatskog trenera kada su ga napadali dok je vodio Bayern.

Kovač je bez posla od početka studenog prošle godine, a mediji su mu svako malo 'pronalazili' novi angažman.

Nedavno se pisalo kako Niku želi Hertha nakon što je klub napustio Jurgen Klinsmann. Bivši hrvatski izbornik neće dobiti posao u berlinskom bundesligašu. Želja Herthe je Bruno Labbadia.

- Bruno je jako dobar u svakom klubu u kojem je igrao ili bio trener. Ima mnogo iskustva i osjećaja s igračima. Sa svojim posljednjim klubom Wolfsburgom ostvario je sjajne rezultate, ali... - rekao je Lothar Matthäus i neočekivano dometnuo:

- Niko je mnogo više seksi i on bolje odgovara Herthi.

Njemačka legenda ovako je to objasnila:

- Hertha ističe kako želi postići velike stvari. Kovač ima životopis koji pokazuje da je sposoban za to. Eintracht je vodio do osvajanja Kupa, Bayern do duple krune. Osim toga, Niko i Hertha su savršeni par.

Matthäus je istaknuo kako je Niko Kovač rođen i odrastao u Berlinu, te da je Hertha njegov matični klub s kojim ima sjajne odnose.

- Ne znam kakve Niko ima ponude, ali ja bih ga bez razmišljanja angažirao da sam na mjestu Herthine uprave - istaknuo je Lothar Matthäus.

