Olimpijski pobjednik u spustu najavio kraj karijere za veliku utrku u Kitzbuehelu

Aktualni olimpijski pobjednik u spustu, 35-godišnji švicarski skijaš Beat Feuz, odlučio je da će u siječnju u austrijskom Kitzbuehelu završiti natjecateljsku karijeru.

Feuz je u veljači ove godine na ZOI u Pekingu osvojio olimpijsko zlato u spustu, čime je u ovom sportu postigao sve što je mogao, jer je 2017. došao do naslova svjetskog prvaka, a četiri puta je osvajao i spustaški Mali kristalni globus u Svjetskom kupu.

U karijeri se 16 puta popeo na najviše mjesto pobjedničkog postolja u Svjetskom kupu, a od toga je 13 pobjeda ostvario u spustu. Dvaput je bio najbrži na domaćoj utrci u Wengenu, a slavio je i na tri od posljednja četiri spusta u Kitzbuehelu, na glasovitom Streifu.

Foto: EXPA/ Freshfocus/ Sven Thomann 17.12.2022, Saslong, St. Christina, ITA, FIS Weltcup Ski Alpin, Downhill, Herren, im Bild Beat Feuz (SUI) im Ziel mit Partnerin Katrin Triendl und Tochter Clea // during the men Downhill Race of FIS Ski Alpine World Cup at thee Saslong in St. Christina, Italy on 2022/12/17. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Freshfocus/ Sven Thomann *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, ITA only***** Photo: EXPA/ Freshfocus/ Sven Thomann/EXPA

"Pomicanje granica i preuzimanje rizika godinama su bili moja skijaška strast. Moj osjećaj je često bio ključan za uspjehe. No, osjećaj mi sada kaže da sam dosegnuo fizičke limite", izjavio je Feuz u službenom priopćenju Švicarskog skijaškog saveza.

"Nakon 16 godina u Svjetskom kupu, završit ću svoju natjecateljsku karijeru u subotu, 21. siječnja. Veselim se što ću još jednom uživati na mojim omiljenim utrkama u Wengenu i Kitzbuehelu."

Švicarac će do kraja karijere imati još četiri spustaška nastupa: 28. prosinca u Bormiju, 14. siječnja u Wengenu te 20. i 21. siječnja u Kitzbuehelu.

"Iznimno sam zahvalan što sam mogao slijediti svoju strast tako dugo, a sad se veselim što ću više vremena provoditi s obitelji i uzbuđen sam zbog novih izazova koji će ući u moj život", poručio je Feuz.