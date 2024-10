Olića pitali zašto među mlade vatrene nije pozvao hajdukovca Durdova, evo što je odgovorio

Hrvatska U-21 reprezentacija ulazi u posljednji ciklus kvalifikacija za Euro 2025. godine. 11. listopada veliki su favoriti protiv Andore, a potom 15. listopada dočekuju Grčku u izravnom obračunu za dokvalifikacije, a možda i izravan plasman u glavni turnir predstojećeg Eura. Evo što kaže izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić:

"To su matematičke kalkulacije. Andora ima kvalitetu, može nam naštetiti. Ako pobijedimo, u što vjerujem, onda nam je protiv Grčke, matematički gledano, dovoljan i bod. Ali to nije pametno, nećemo igrati na bod, uvijek možemo primiti gol u zadnjoj minuti. Zato želimo maksimalni broj bodova, igramo kod kuće i imamo dobar kadar".

Mladi 16-godišnji Bruno Durdov u fenomenalnoj je formi. Mnogi mu već i sad predviđaju veliku reprezentativnu karijeru, a Olić je dobio pitanje zašto ga nije pozvao na posljednje kvalifikacijske utakmice:

"Durdov je sigurno interesantan igrač pred kojim je sjajna budućnost. On je trenutačno U-19 reprezentativac. Ako ovako nastavi, ne sumnjam da će jednog dana biti i u seniorskoj reprezentaciji. Radujemo se mladim igračima koji nam dođu i vrlo brzo uče. Na Durdovu je da nastavi s ovakvim radom, težak je to put, ništa ne ide preko noći, to je par utakmica. Iz mojeg iskustva, najbolje bi bilo da se pred njime ne postavlja previše teret A reprezentacije. Ako nastavi ovako, bit će to normalan slijed, poziv u U-21 reprezentaciju i onda, daj Bože, poziv u A reprezentaciju", rekao je, pa za kraj zaključio:

"Lakše mi je nakon što smo proveli 10 dana u rujanskom ciklusu i upoznali se. Skoro su svi igrači isti i u drugom ciklusu, neće nam trebati toliko vremena sada za upoznavanje s mojim radom. Nadam se da će ovo biti uspješno okupljanje".