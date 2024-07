Olić konačno na poziciji koju zaslužuje! Hrvatsku je spašavao sjajnim golovima, sada bi mogao biti još važniji

Hrvatski nogometni savez nedavno je smijenio Dragana Skočića s pozicije izbornika reprezentacije do 21 godine. Jedan kandidat bio je jasan izbor za njegovog nasljednika. Riječ je o dosadašnjem asistentu Zlatka Dalića u seniorskoj reprezentaciji i jednom od najslavnijih hrvatskih reprezentativaca, Ivica Olić (44). Još je u travnju prošle godine bio prvi kandidat za to mjesto, no odluka je poprilično neočekivano i na iznenađenje mnogima pala na Skočića.

Olić je svima poznat po svojoj neumornosti i strastvenoj igri, a u napadačkoj ulozi često je znao zabijati kada je to bilo najpotrebnije. S hrvatskom je reprezentacijom nastupio na tri Svjetska prvenstva od 2002. do 2014. godine, a tome je pridružio nastupe i na tri kontinentalne smotre od 2004. do 2012. godine. U hrvatskom je dresu zabio brojne važne golove, no nekoliko ih se ističe.

Jedan od prvih je onaj koji je zabio Italiji 2002. godine na Svjetskom prvenstvu za pobjedu rezultatom 2:1. Italija je tada bila jedna od najjačih reprezentacija svijeta, daleko od momčadi koju smo imali priliku gledati na ovome Euru. Najprije je zabio Milan Rapaić, a konačan je rezultat postavio upravo novi izbornik U-21 reprezentacije. Nažalost, Hrvatska uz poraze od Meksika (1:0) i Ekvadora (1:0) nije prošla skupinu.

Važan je gol postigao i na Europskom prvenstvu 2008. godine kada je zabio za 2:1 pobjedu protiv reprezentacije Njemačke. Bio je to ključan pogodak u ostvarivanju fantastičnog rezultata u grupnoj fazi natjecanja iz kojeg su vatreni izašli kao prvoplasirana momčad zahtjevne skupine. Hrvatska je najprije pobijedila Austriju 1:0 golom Luke Modrića. Zatim su u drugoj utakmici srušili Njemačku golovima Darija Srne i Ivice Olića. U posljednjem su susretu nadvladali Poljsku golom Ivana Klasnića. Uslijedila je tragična utakmica s Turskom kada su vatreni ispali nakon izvođenja penala.

Olić je svoju nogometnu karijeru započeo u NK Marsoniji iz Slavonskog Broda, nedaleko od rodnog mu Davora. Brzo je privukao pažnju većih hrvatskih klubova pa je tako 2001. potpisao za Dinamo. Taj se korak pokazao ključnim za njegovu karijeru. Platformu je iskoristio da postane jedan od najboljih napadača Hrvatske nogometne lige i na sebe svrne poglede iz inozemstva.

Izvan hrvatskih terena najprije je igrao za CSKA Moskvu. Tamo je bio četiri godine, od 2003. do 2007. te osvojio naslov prava Rusije, ruski nogometni kup i tadašnji UEFA Kup, to jest današnju Europa ligu, 2005. godine. Nakon toga je dvije godine igrao za Hamburg da bi 2009. godine potpisao za Münchenski Bayern. U dresu bavarskog kluba osvojio je nekoliko naslova prvaka Njemačke, a posebno se istaknuo u osvajanju trostruke krune na kraju sezone 2012/13. te njegov hat-tricku u polufinalu Lige prvaka 2010. protiv Lyona. Nakon Bayerna ponovo je igrao za Hamburg i Wolfsburg u Bundesligi, a zatim i za München 1860.

Njegova trenerska karijera je još mlada i tek se počinje izgrađivati. Ipak, dobar odnos i suradnja sa Zlatkom Dalićem mogli bi se pokazati vrlo važnima za hrvatsku nogometnu momčad. Ovaj bi dvojac mogao stvoriti dobru dinamiku i efikasnu suradnju između dvije nacionalne vrste te bi mlađa momčad mogla poslužiti kao odskočna daska nadolazećim hrvatskim reprezentativcima koji se ponovo pisati povijest svjetskog nogometa.

