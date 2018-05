Đoković: Treba pojesti tri punjene vješalice, kobasice i teletinu pa onda na teren

Mnogi smatraju da je pad Novaka Đokovića povezan s bezglutenskog prehranom i načinom života koji prakticira. Nekad najbolji tenisač svijeta ne slaže se s tim tvrdnjama i ima odgovor za svoje kritičare.

– Ma ljudi su u pravu. Za doručak treba pojesti tri punjene vješalice, za ručak kobasice, a onda teletinu pred spavanje, da bude lagano u trbuhu. I onda si super spreman da izađeš na teren – rekao je Đoković za Novosti.

Što mu onda daje energiju?

– Najveća energija koja se može dobiti dolazi iz glave, srca i duše. Glavni izvor energije crpim iz motivacije i strasti. Podrška obitelji vrlo mi je važna, jer bi mi bez nje bilo teško baviti se ovim sportom i ostvariti to što sam postigao. Najveću energiju crpim iz ljubavi bližnjih, sreće i radosti koju mi pružaju – rekao je Đoković i dodao:

– Podržavam da svatko ima svoje kritičko mišljenje i poštujem slobodu da kaže, napiše i izrazi se na način na koji želi. To me, međutim, apsolutno ne dira, jer sam se, već dvije godine, potpuno izdvojio iz praćenja komentara, negdje poslije osvajanja Roland Garrosa. Prate to ljudi koji rade sa mnom i prenose mi samo ono što se kontinuirano događa.

Đoković je uvjeren da će se vratiti na svjetski tron, ali nije siguran kada.

– Lijepo bi bilo kada bi netko mogao otvoriti karte i reći mi kada će to biti! Neke stvari u životu ne mogu se znati. Čovjek ne može preskakati stube. To je velika lekcija koju sam naučio. Vjerujem da je mnogim sportašima ta lekcija potrebna. U današnjem sportu, zbog medicine koja je fokusirana na kratkoročna rješenja, vidim koliko se, u stvari, sportaši ne brinu o sebi, nego traže samo brzopleti izlaz u vidu injekcije, pilule ili operacije koji će ih što prije vratiti u natjecatelji ciklus. Nisu im bitne posljednice po zdravlje koje to što uzimaju može imati, što je zaista zastrašujuće. I ja sam bio dosta nestrpljiv. I dan-danas sam u nekim stvarima, pa tu lekciju kontinuirano moram učiti, i u životu, a pogotovo u tenisu – zaključio je Đoković.

