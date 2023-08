Oglasila se Armada: 'Ostajemo kao i uvijek klub i mi. Ništa nije sveto sve je bruto i neto!'

Nakon neočekivanog odlaska Sergeja Jakirovića na svojim se Facebook stranicama oglasila i navijačka skupina Rijeke, Armada. Jakirović je klupu aktualnog prvaka Hrvatske preuzeo nakon što su raskinuli ugovor s Igorom Bišćanom. Za Bišćana se kobnim pokazao poraz u trećem pretkolu Lige prvaka protiv grčkog AEK-a.

Navijači kluba sa sjevera jadranske obale napisali su kratku, ali vrlo jasnu poruku. "Ostajemo kao i uvijek samo klub i mi. Sami protiv svih", piše u objavi fotografije s transparentom na kojem stoji: "HNK Rijeka: Ništa nije sveto sve je bruto i neto!"

Osim navijača šokirana je i uprava kluba. Osobito je vokalan oko odlaska trenera Jakirovića bio predsjednik Damir Mišković . "Jakirović me nazvao u 15 minuta nakon sto je objavljeno da je trener Dinama, kada je priopćenje već bilo na njihovim stranicama. Rekao je da je Dinamo velika prilika, naravno da jest, razumijem to, i to je normalno, ali način je nenormalan", kazao je Mišković.

Jakirovića na Maksimiru dočekuje osam bodova zaostatka za Hajdukom, a na klupi plavih će debitirati u utakmici protiv praške Sparte u play-off fazi Europa lige.

