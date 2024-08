Novi problemi za Dalića, još jedan reprezentativac se ozlijedio

Nema kraja mukama po izbornika Zlatka Dalića. Zbog ozljeda je uoči prvih utakmica Lige nacija ostao bez Josipa Juranovića, Josipa Stanišića, Duje Ćalete-Cara i Martina Erlića, a sad bi se tom spisku mogao pridružiti i Lovro Majer.

Na utakmici između novog prvoligaša Holsten Kiela i Wolfsburga Majer se ozlijedio u 44. minuti nakon starta suparničkog igrača te morao izaći iz igre. Čini se da vijesti nisu dobre, a i Wolfsbrug je na svojoj X stranici Majeru poželio brz oporavak.

Dalić će tako nekoliko dana uoči utakmica protiv Portugala i Poljske morat posegnuti za novim rješenjima ukoliko mu klubovi to dopuste. S obzirom da je Dalić već objavio popis igrača, računajući i pretpozive, on može naknadno zvati i igrače koji nisu na popisu, ali za to mora dobiti dopuštenje kluba u kojem igrač igra.

Što se tiče same utakmice, Wolfsburg vodi na poluvremenu 2-0 golovima Arnolda i Bornauwa. U prvom kolu obje momčadi su poraže s identičnih 3-2, Wolfsburg protiv Bayerna, a Kiel protiv Hoffenheima.