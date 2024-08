Vatreni je umalo demolirao Bayern! Njemačka legenda: 'Sramota je ovo što rade'

Bayern je u prvom kolu Bundeslige pobijedio Wolfsburg Lovre Majera u gostima s 3-2. Ipak, da bi ostvarili tu pobjedu, morali su kreirati preokret, što nije bilo jednostavno s obzirom da je Wolfsburg pružio odličnu partiju. Poveo je Bayern preko Musiale u 31. minuti i s tim rezultatom se otišlo na odmor, a odmah u nastavku uslijedio je show Lovre Majera koji je golovima u 47. iz penala i 55. okrenuo rezultat, a između ta dva gola pogodio je i vratnicu. Kaminski je u 65. zabio nespretan autogol, a u 82. Gnabry se sve preokrenuo.

Legenda njemačkog nogometa Lothar Matthaus nezadovoljan je načinom na koji trener Vincent Kompany vodi Bayern, pogotovo obranom aktualnog viceprvaka lige: "Obrana je Bayernova Ahilova peta. Prodali su Matthijsa da Ligta iako je bio najstabilniji obrambeni igrač momčadi u posljednje dvije sezone, a sada opet traže nasljednika Davida Alabe. Po meni je sramota što Bayernu nedostaje takav vođa." "Mnogi oko kluba, ali i dio igrača su odmahivali glavom zbog prodaje De Ligta. I sami nogometaši znaju da su nesigurni u obrani, a onda se prodaje najbolji branič", kaže Matthaus.

Pun je kritika na račun Južnokorejca Kima: "Ne želim ga uvrijediti, ali on nije spojio svoju brzinu dodavanja sa sigurnošću. Lopta mu odskače. To nije ono što očekujem na najvišoj razini, to nije Bayern. Isto tako trenutno nema snagu u dvobojima koju je imao u Napoliju", izjavio je, ali ipak se protivi dovođnju novih braniča: "Ne bih ga doveo jer Bayern ima pet igrača koji mogu igrati na toj poziciji. Min-jae Kim, Dayot Upamecano, Eric Dier, Hiroki Ito i Josip Stanišić. Ako dovedete još jednog, bio bi to jedan previše".

Navedeni Upamecano je od dolaska u Bayern znao kiksati u važnim utakmicama. Primjerice, 2023. je u četvrtfinalu Lige prvaka u porazu 3-0 protiv Manchester Cityja drugo poluvrijeme odigrao na razini amatera, bio kriv za dva gola te napravio hrpu grešaka u obrani, a u osmini finala protiv Lazija prošle sezone je u porazu 1-0 napravio nepotreban kazneni udarac nagazivši suparnika po gležnju te uz to dobio i crveni karton.

