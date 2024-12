Novi poraz Jurićevog Southamptona. Ovo mu je druga izgubljena utakmica u nizu

Hrvatski strateg Ivan Jurić odradio je na trenerskoj klupi Southamptona drugu utakmicu te je drugi put poražen, nogometaši Crystal Palacea su kao domaćini slavili s 2-1 u 19. kolu engleske Premier lige. Dobar je start u utakmicu imao Southampton te je poveo golom Diblinga u 14. minuti. Međutim, do kraja prvog dijela domaćin je izjednačio pogotkom Chalobaha u 31. minuti, a poveo je na startu drugog dijela, u 52. je Eze pogodio za 2-1. Sve do kraja je Southampton bio angažiraniji na travnjaku, napadao je i tražio barem bod do kojeg nije stigao. Jurićeva momčad je upisala 15. ligaški poraz u sezoni te je i dalje uvjerljivo posljednja na ljestvici sa šest bodova. Dvostruko više ima pretposljednji Ipswich.

Odlični Nottingham Forest je u gostima svladao Everton 2-0 te je barem privremeno zasjeo na drugo mjesto ljestvice. Wood je u 15. minuti doveo goste u vodstvo, a sve je zaključeno pogotkom Gibbs-Whitea u 61. minuti. Fulham i Bournemouth su remizirali 2-2 iako je Fulham vodio do 89. minute. Tada je Ouattara zabio za jedan gostujući bod. Prije toga su strijelci za domaćina bili Jimenez u 40. i Wilson u 72. minuti, a za goste Evanilson u 51. minuti. Uz istih 2-2 je okončan ogled Tottenhama i Wolverhamptona, a i u njemu su se gosti spašavali u završnici. Strand Larsen je u 87. bio strijelac za važan bod Wolverhamptona. Gosti su u vodili nakon gola Hwanga u sedmoj minuti, dok je preokret uslijedio do kraja prvog dijela nakon golova Bentancura u 12. minuti i Johnsona u sudačkoj nadoknadi.

U prvom susretu 19. kola nogometaši Manchester Cityja su u gostima bili bolji od Leicestera s 2-0. Od početka studenoga Manchester City je došao tek do druge prvenstvene pobjede, a s ova tri boda se popeo na peto mjesto ljestvice. Leicester, sastav kojeg vodi Ruud van Nistelrooy, nastavio je nizati poraze te se nalazi u opasnoj zoni na ljestvici, na 18. mjestu. Manchester City je poveo u 21. minuti. Nakon udarca Fodena domaći vratar Stolarczyk je odbio loptu na koju je natrčao Savinho i pogodio za gostujućih 1-0. Do kraja prvog dijela obje su momčadi imale po nekoliko prilika, ali rezultat se do odmora nije mijenjao.

U nastavku susreta bolji je bio Leicester koji je napadao u valovima te je prijetio izjednačenjem, ali je u 74. minuti Manchester City povećao prednost. U lijepoj akciji je Savinho asistirao, a glavom za konačnih 2-0 poentirao Haaland. Hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić su odigrali cijelu utakmicu za Manchester City, s tim da je Gvardiol ponovno pokazivao nesigurnost u nekim obrambenim reakcijama.