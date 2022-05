Novakov sin krenuo očevim stopama: Sa samo sedam godina osvojio teniski turnir

Novak Đoković je osvojio ATP turnir Masters serije u Rimu, a potom je objavio važnu vijest za njegovu obitelj, a možda jednog dana i za svijet tenisa.

Stefan Đoković je sa samo sedam godina osvojio upravo taj, svoj prvi, klupski turnir, a o svemu tome je progovorio i ponosni otac:

- Danas, u 16 sati, baš kada je počinjao moj finale, moj sin Stefan je odigrao svoj prvi teniski meč. Nadam se da je prošao dobro kao što sam prošao i ja, uz osmijeh je rekao Nole i dodao:

– Igrao je klupski turnir, mali turnir, ali to je i za njega i za mene velika stvar. Značajan je ovaj dan za mene, on hoće igrati tenis, želi igrati turnire, dugo je čekao. Baš me zanima kako se proveo na terenu, sad je li pobijedio, izgubio, nije bitno, važno je da je uživa – rekao je Đoković ne znajući u tom trenutku još uvijek da je njegov sin pobijedio. Otkrio je je li njegov sin bolji od njega:

– Bolji je, bolji je, sljedeća generacija je uvijek bolja – rekao je u izjavi na terenu.

Forsira li ga Novak da igra tenis?

– Ne forsiram ga da igra tenis, nijednog trenutka to nisam radio, niti sam mu rekao da to mora raditi. To je isključivo njegova želja, stati na teren. Ako hoće na to putovanje, bit ću uz njega. I naravno da ću biti oduševljen ako bude htio. Ali slušajte, on ima samo sedam godina i još je premlad i ne bi trebao osjećati nikakav pritisak ili očekivanja, iako će to osjetiti, jer je to dio toga što je član naše obitelji, privlačit će pažnju - rekao je Novak.

Podsjetimo, Đoković je svladao Stefanosa Tsitsipasa u rimskom finalu, šesti put je osvojio spomenuti turnir, a prilikom preuzimanja trofeja otkrio je da je baš taj dan prvi meč odigrao i njegov nasljednik.

