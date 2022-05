Konstrakta spojila Đokovića i njegova najvećeg kritičara: Ovo se nikada do sada nije dogodilo

I ljubitelji tenisa pomno su pratili finale Eurovizije. Čovjek koji je poznat kao najveći kritičar srpskog tenisača Novaka Đokovića, napokon se u nečemu složio sa Srbinom. Naime, i Novak i novinar BBC-a Ben Rothenberg su javno pružili podršku srpskoj predstavnici Ani Đurić, poznatoj kao Konstrakta.

Đoković je pred finalni nastup objavio na društvenim mrežama post u kom je pozvao svoje obožavatelje da glasaju za Konstraktu, a ubrzo nakon toga Rothenberg je podijelio taj post uz komentar:

"Oko ovoga smo već suglasni".

And yes, I’m in Italy, but no I can’t vote in #Eurovision because I don’t have a European SIM card.



But here’s my top 10 tonight:



12—🇷🇸Serbia

10—🇵🇱Poland

8—🇸🇪Sweden

7—🇳🇴Norway

6—🇪🇸Spain

5—🇬🇧UK

4—🇫🇷France

3—🇳🇱Netherlands

2—🇮🇸Iceland

1—🇷🇴Romania



(Shoutout to robbed 🇱🇻Latvia 😭)