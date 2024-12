Novak Đoković udružuje snage s nekoć velikim neprijateljem! Pala senzacionalna objava: 'Vidimo se tamo'

Srpski tenisač Novak Đoković sportskom je svijetu za kraj 2024. godine priredio pravo pravcato iznenađenje. Naime, objavljeno je da će Đoković zajedno s australskim tenisačem Nickom Kyrgiosom nastupati zajedno na turniru parova u australskom Brisbaneu. Već tradicionalno, ondje će se otvoriti nova teniska sezona koja počinje 29. prosinca.

Objavio je tu vijest upravo Kyrgios, često prozivan kao "zločesti dečko" svjetskog tenisa. Inače, Đoković će se u Brisbaneu zagrijavati za prvi Grand Slam turnir sezone, Australian Open, dok će Kyrgiosu to biti povratnički turnir nakon što dulje od jedne godine nije igrao zbog raznh ozljeda.

Nick Kyrgios and Novak Djokovic will play doubles together in Brisbane. pic.twitter.com/kEeFcUQWa6