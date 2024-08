Nogometni trendseter iz škole se ispisao s 15 godina, a evo koliko zarađuje kao najplaćeniji Hrvat

Portugalski napadač Cristiano Ronaldo (39) jedan je od najpoznatijih nogometaša svijeta, trenira, trenira i samo trenira, ne pije Coca-colu, ne jede brzu hranu, ne pije alkohol, ne puši... on je ogledni primjerak uzornog sportaša.

Dovoljna samo jedna brojka 99

E sad, s jedne strane imate njega, a s druge zamislite Marcela Brozovića (31) koji, po nekim svjedočanstvima, prije utakmice pojede dvije kile čajne kobasice, kroasane i pije Coca-colu, tu i tamo objavi fotografiju s cigarom u ustima, a bio je i u pritvoru na triježnjenju zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Njih dvojica ogromna su suprotnost, danas dijele svlačionicu u saudijskom Al-Nassru, ali zanimljivo je da su obojica uspješni.

Naravno, bilo bi nezahvalno uspoređivati njihove karijere i osvojene trofeje, ali poanta je da je Marcelo, izgleda, rođen s tim blagoslovom da može raditi što hoće, a i dalje biti vrhunski. No njegove vrhunske predstave nećemo više gledati u dresu hrvatske nogometne reprezentacije jer se od nje oprostio.

– Poznajete me dovoljno dobro da znate kako nisam od puno riječi pa bi zapravo za ovo oproštajno pismo bila dovoljna i samo jedna brojka – 99. Toliko sam puta imao čast nastupati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i s tim brojem ću završiti reprezentativnu karijeru. Za Hrvatsku sam uvijek davao sto posto truda, energije, snage i strasti. To je standard koji su postavili brojni veliki igrači prije mene, standard kojem smo stremili svi u ovoj nezaboravnoj generaciji i standard kojem moraju težiti svi koji dolaze. Osjećam da sam s Hrvatskom prošao i ostvario sve što sam ikada mogao poželjeti i da je vrijeme za nove snage koji će dati tih sto posto jer je jedino to dovoljno dobro kada nastupate za Hrvatsku – stoji, između ostalog, u njegovu oproštajnom pismu.

A oprostio se baš onako, u svom stilu, s tih 99 odigranih utakmica. Marcelo sigurno nema OKP jer, da ima, čekao bi stotku. Ma zapravo, svatko bi pričekao 100 pa rekao zbogom, ali ne i on. Tipično jer je on potpuno netipičan nogometaš.

Svoju reprezentativnu karijeru gradio je kroz mlađe uzraste, a za seniore je debitirao 7. lipnja 2014. godine i od tada odigrao 99 utakmica, upisao sedam pogodaka, osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu 2018., potom broncu 2022. u Kataru, a tu je i drugo mjesto iz Lige nacija (2023.). Nakon ovogodišnjeg Eura i neuspjeha te ranog povratka vatrenih iz Njemačke, nakon ljeta i odmora, odlučio je da će s reprezentacijom nastaviti u statusu najvjernijeg navijača.

Njegovo zbogom bilo je povod da vidimo tko je i što je naš Epic Brozo.

Marcelo je rođen u Zagrebu, odrastao je u Okujama, selu u blizini Velike Gorice, a nogomet mu je u genima. Otac Ivan bio je nogometaš pa je tu ljubav prenio i na sinove Patricka i Marcela, dok su mama Sanja i sestra Ema bile velika podrška.

Marcelo je s nogometom krenuo u Udarniku iz Kurilovca, ubrzo je preselio u Dragovoljac, igrao je potom u Lokomotivi pa Dinamu, a onda je otišao u Inter iz Milana. Stekao je svjetsku slavu, posto je dio najjačeg veznog reda koji današnji nogomet može vidjeti jer s Lukom Modrićem i Mateom Kovačićem radio je čuda u hrvatskoj vrsti.

Najplaćeniji hrvatski sportaš

Koliko znači nogometu, svjedoči i sljedeća situacija. Tijekom jedne utakmice Barcelone i Intera u Ligi prvaka za Barcelonu je bio dosuđen slobodni udarac, a loptu je namjestio Luis Suarez. Tada je Suarez pucao po podu, a igrači Intera poskočili su u zrak, samo se Brozović bacio na pod iza živog zida i blokirao loptu. Razmislimo li malo, taj položaj igrača koji leži na podu tijekom slobodnih udaraca danas gledamo na gotovo svakoj utakmici. Marcelo ga je prozvao "krokodil" pa se taj naziv i ustalio. Možemo reći da je Broz nogometni trendseter, uvijek pun energije i iznenađenja. Ne možete znati što njemu u tom trenutku padne na pamet. No sve čega se primio, procvalo je.

Iako ima samo 31 godinu i mogao je još potegnuti s vatrenima, odlučio se posvetiti klupskoj karijeri u Al-Nassru u kojem će za tri godine dobiti sto milijuna eura i tako je postao najplaćeniji hrvatski sportaš.

Ono što je zanimljivo kod Brozovića jest da je sve podredio nogometu, pa čak i obrazovanje jer s 15 godina napustio je srednju školu zbog sporta.

– Zbog školskih obaveza nisam mogao biti na dva treninga dnevno. Neki put bih i markirao iz škole. Roditelji su me onda ispisali iz škole – rekao je jednom.

No izgleda da se bez škole snašao jer, osim što s nogometom zarađuje milijune, vrlo je i poduzetan. Naime, uspio je unovčiti svoju ljubav prema kafićima i "kafanskim sportovima" kao što su pikado, stolni nogomet, biljar... Kupio je kuću u Velikoj Gorici gdje živi kada dođe doma, ali to je kuća-kafić jer ispod stana je ugostiteljski obrt.

Osim tog posla, još dok je bio u milanskom Interu izgradio je svoj brend. Postao je prepoznatljiv kao Epic Brozo, a riječ je o proslavi gola s rukom na licu, pozi kojom Brozović, kako je sam objasnio, želi poručiti "uh, kako mi je dobro u životu"... A taj brend on i njegov otac zaštitili su da ga drugi ne mogu koristiti pa su pokrenuli i modni brend s tim imenom. Tako je izradio modnu liniju majica iz linije Hardwork Epic Brozo. Sve to s "pozom mislioca" po kojoj je prepoznatljiv.

Obitelj ga smirila

Nije mu to dovoljno jer on ima milijun ideja i projekata, tako je uložio i u firmu za frizerske, ali i kozmetičke usluge i proizvode. Predstavio je i prvu kremu posebne namjene. Riječ je o kremi MB77, a radi se o regenerirajućom kremi za zglobove i mišiće s CBD-om. Krema nakon nanošenja intenzivno grije i revitalizira mišiće, dok masažom postižemo njihovo opuštanje, a poboljšava i cirkulaciju.

U svom CV-ju Marcelo nema samo nogomet i poduzetništvo, već i glazbu. Primjerice, reper $agud uključio ga je u svoju pjesmu "$agud je car", u kojoj je svoju dionicu imao i naš proslavljeni veznjak.

Isto tako, kružile su priče da je Brozo znao "zaružiti" u izlascima, imao je neke nestašluke, čak je znao biti i priveden. U klubovima se to teško toleriralo, znao je zbog toga biti i suspendiran, ali smirio se 2016., i to zbog obitelji.

Naime, Marcelo i supruga Silvija zajedno su više od deset godina, upoznali su se 2012. godine u rodnoj Velikoj Gorici, a vjenčali su se na Badnjak 2016., i to u tajnosti, u društvu najbližih. Kći Aurora rodila im se 2017. godine, a sin Rafael dvije godine kasnije.

Supruga Silvija sve je podredila obitelji, a svoju je karijeru stavila sa strane. Naime, završila je biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, ali je potom otišla u Milano gdje je Marcelo igrao za Inter te ga odlučila pratiti na njegovu nogometnom putu.

– Supruga mi je najveća podrška u svemu, puno sam stvari postigao upravo zbog nje – rekao je jednom Brozović.

I to su rijetke riječi koje ćete od njega čuti jer ne razgovara previše s medijima, intervjue ne daje često, ali zato to sve nadoknađuje na terenu.

Igrao ili ne igrao za Hrvatsku, svi će pamtiti kako je u kockastom dresu skidao maratonske rekorde. Na utakmici protiv Engleske u polufinalu SP-a u Rusiji pretrčao je nevjerojatna 16,3 kilometra, da bi taj rekord srušio na SP-u u Kataru kada je protiv Japana uređaj za mjerenje pokazivao 16,7 km.

Maratonac, kreativac, opuštenjak koji uživa u životu, igra nogomet i pritom zarađuje milijune... a još nije kraj njegovoj priči – to je Marcelo Brozović.