Noćna bomba iz Španjolske: 'Luka želi s Hrvatskom na Svjetsko prvenstvo! I to kao igrač Reala...'

Nevjerojatne partije iz tjedna u tjedan na terenima diljem Europe pruža Luka Modrić. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije prkosi godinama i stalno svima pokazuje da i dalje može bez problema igrati na najvišoj razini. Protekloga tjedna je po 182. put nastupio za hrvatsku reprezentaciju, a novi nastup stiže mu već u utorak kada će vatreni gostovati u Poljskoj.

Navijače diljem svijeta zanima hoće li Modrić do kraja svoje karijere odigrati još jedno veliko natjecanje. Štoviše, mogao bi odigrati i dva, ako računamo završnicu Lige nacija na ljeto 2025. godine, ukoliko se Hrvatska ondje plasira. Zasad su vatreni na pravom putu da osiguraju četvrtfinale u ožujku, a budu li uspješniji od suparnika u te dvije utakmice na proljeće, ponovno će uči među četiri najbolje reprezentacije u tom natjecanju.

Hrvatsku kroz 2025. godinu čekaju i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, što bi moglo biti Lukino posljednje veliko natjecanje s reprezentacijom. S tim u vezi, novinar koji dubinski prati događanja u madridskom Realu, Jose Felix Diaz sinoć je objavio:

- Luka Modrić ne isključuje igranje na Svjetskom prvenstvu 2026. Želi tamo doći kao Realov igrač. Modrić je odlučan uspjeti u tome da njegovo prošlosezonsko produljenje ugovora s Realom ne bude zadnje. To mu je izazov - napisao je Diaz.

Modrić u posljednje vrijeme igra dosta često, iako statistika kazuje da je od 12 Realovih utakmica ove sezone, njih pet počeo od prve minute. Ugovor mu traje do ljeta iduće godine, a već se sada piše o tome da bi mu se mogao produljiti do ljeta 2026. kako bi se oprostio nakon Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi.

