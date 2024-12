'Njih dvojica najveća su pojačanja Hajduka. Evo što je bilo ključno za prednost nad konkurencijom'

Nakon posljednje pobjede u derbiju protiv Dinama, sve je više posebnog optimizma oko Hajduka. Doduše, splitski je navijački puk ovih dana malo 'štrecnula' informacija da je za Gennara Gattusa zainteresiran Torino. Tu je informaciju ponudila nekolicina talijanskih portala, a takav se scenarij nikako ne uklapa u ono što su Hajdukovi navijači zamislili do kraja sezone. A to je, naravno, naslov prvaka i najveća proslava u novijoj povijesti kluba.

Talijani pišu da u Torinu vide Gattusa kao trenera za budućnost koji može preokrenuti situaciju u klubu, a MilanLive dodaje da se ideja sviđa i Gattusu.

– Od početka svoje karijere uvijek je bio u vrlo teškim situacijama, klubovima koji su se mučili s isplatom plaća. Dogodilo se to u Pisi, kao i u Valenciji, ali i u Grčkoj. Sličnu situaciju trenutačno doživljava u Hrvatskoj, u Hajduku, iako je sada prvi put u karijeri u borbi za naslov državnog prvaka. Ideja o povratku u Serie A poprilično zanima trenera – piše MilanLive.

Odlazak nije opcija

Gattusov odlazak nikako nije opcija, jer se Splićanima sve više sviđa njegov talijanski poučak u derbijima. U pet odigranih ove sezone, momčad Hajduka pod vodstvom Gennara Gattusa tri je puta slavila i dvaput remizirala. Pobjede su bijeli upisivali protiv Osijeka i dva puta protiv najvećeg rivala Dinama, a remizirali su jednom s Rijekom i jednom s Osijekom.

Samo da ta energija ne ode u krivom smjeru, kako se znalo dogoditi toliko puta u posljednjih dvadesetak godina...

– Najvažnija je situacija na ljestvici, ona sugerira zadovoljstvo. No, morate znati da u 15 kola imamo bod manje u odnosu na isto razdoblje prošle sezone. To je malo čudno, rekao bih. Jednostavno, moramo biti oprezni i puhati na hladno. Znamo snagu Dinama, ali i Rijeku nezasluženo podcjenjuju. Riječani posljednjih desetak godina igraju jako važnu ulogu u našem nogometu, stalno ih se stavlja u drugi plan. Igraju dobro, u sjajnom ritmu, bez poraza. Ako bude sve u redu, Hajduk protiv Rijeke za 14 dana ima set-loptu. Hajduk mora biti prezadovoljan, no najvažnija je svaka sljedeća utakmica. Treba zadržati bodovnu razliku do kraja prvog dijela – počeo je Zoran Vulić, bivši as splitske momčadi.

Što je ključna Hajdukova prednost u odnosu na konkurenciju?

– Hajduku je ključna utakmica bila ona pobjeda nad Dinamom u Zagrebu. Tu je dobio vjetar u leđa, a Dinamo se pripremao za Bayern. Već se tada osjećala nervoza, a uslijedila je i smjena trenera. Hajduk ima odlično ozračje. Uz tri pobjede do kraja, pobjeći će Rijeci. No, moramo biti tihi i raditi u smjeni. Hajdukove utakmice nisu lijepe, no taktički su zahtjevne.

Na kraju se Gattusova energija dobro spojila sa svim na Poljudu?

– Tako je. On je glavni pokretač svega. Ne treba zaboraviti učinak Marka Livaje koji živi za klub. Jako je važan Ivan Rakitić koji je dobio mirnoću i stabilnost. Na njihovim leđima, uz mlade talente, jako je veliki teret. Daj Bože da Hajduk ne mora prodavati nekoga od tih prvih 11 ili 13 igrača. Toga se najviše plašim. Gattuso je tipična talijanska škola i isključivo ga zanima rezultat. Donio je energiju i bezobraznu drskost, nema igrača koje favorizira. On je najveće pojačanje u ovom dijelu prvenstva, uz Rakitića. Donio je temperament koji se izgubio zbog manjka domaćih igrača svih ovih godina. To je onaj temperament koji smo imali davnih sedamdesetih i osamdesetih godina – kaže Vulić i naglašava jednu stvar:

– Za Hajduk je dobro što Dinamo igra Europu. Želim Dinamu da prođe dalje u Ligi prvaka, jer bi u tom slučaju svi profitirali.

A u Hajduku će sigurno morati paziti na razvoj Bruna Durdova, kojeg nekoliko dana dijeli od 17. rođendana. Nije tajna da ga prate brojni europski klubovi, analizirajući u kojem će smjeru ići njegova razvojna priča.

Tako je engleski skaut Ben Mattison, kojeg na X-u odnosno Twitteru prati više od 35 tisuća ljudi, sada posvetio veliku objavu Brunu Durdovu.

Moćni Durdov

– Bruno Durdov, moćno hrvatsko desno krilo – započeo je Mattison, pa i detaljnije analizirao kvalitete igrača.

– Hajduk nastavlja proizvoditi vrhunske talente i posljednji koji je eksplodirao na sceni mladi je Durdov. Način na koji udara loptu podsjeća na mladog Xherdana Shaqirija, ali s ukupno boljom igrom. Durdov je snažno desno krilo s gromovitim udarcem s obje noge. Ne smijete mu dati prostora da puca, jer to čini s pravom žestinom. Durdov je vrlo eksplozivan. Najmlađi je strijelac splitskog Hajduka u SHNL-u – dodaje Mattison i nastavlja:

– Durdov je instinktivni finišer u kaznenom prostoru i oko njega, a nije samo do snage njegova udarca, već i do preciznosti – dodaje Mattison. Osim toga, hvali i brzinu te agilnost Durdova, kao i opasnu igru jedan na jedan, instinkt i kretnje u šesnaestercu, inteligenciju i odgovornost u obrani. Riječ je o impresivnom igraču kojeg vrijedi pratiti i gledati utakmice u kojima igra.

Durdov je ove sezone nastupio u 11 utakmica u prvenstvu i zabio je tri gola. Prošli je mjesec s Hajdukom potpisao prvi profesionalni ugovor. Jasno je da i Gennaro Gattuso u njemu vidi izniman potencijal.