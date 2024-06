Njemački 'kralj kebaba': Hrvati ga pamte, a danas mu cvate biznis od 200 milijuna eura

Još uvijek nogomet igra 38-godišnji njemački napadač, nekoć proslavljeni reprezentativac Lukas Podolski. Ipak, glavnina njegova prihoda, možemo reći i životnog je negdje drugdje. Iako je u profesionalnom životu nogometaša zasigurno zaradio milijune, ono što radi nakon prestanka ozbiljnog, profesionalnog nogometa za njega je puno unosnije. Podolski, strijelac pogotka protiv Hrvatske u njemačkom porazu (2:1) na Euru 2008. ima lanac brze hrane, odnosno prodaju - kebaba.

Njegova tržišna vrijednost ovog se časa procjenjuje na preko 200 milijuna funti. Bivši napadač Arsenala i minhenskog Bayerna ne zarađuje samo na kebabu, već ima i svoj brend sladoleda, organizira glazbeni festival te nogometni turnir. Prvi poslovni potez izvan nogometa bio mu je otvaranje kebab-radnje zvana Mangal u Kölnu. Sada takvih trgovina ima čak 30, a posao još raste. Njegova radnja je popularna jer ima znatno niže cijene od ostalih sličnih ugostiteljskih objekata, a svojom cijenom i kvalitetom nadmašuje čak i velike svjetske kompanije.

