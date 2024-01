Njemačka korak do polufinala, Francuska - Švedska prvi polufinalni par

Njemačka rukometna reprezentacija korak je do plasmana u polufinale Europskog prvenstva nakon što je u Koelnu pobijedila Mađarsku sa 35-28 (18-17). Uoči zadnjeg kola Francuska je osigurala "jedinicu" i već sada je jasno kako će u polufinalu igrati protiv Švedske, a za drugo mjesto bore se Njemačka, Austrija i Mađarska. Nažalost, Hrvatska je ispla iz svih kombinacija.

Domaćin je u najboljoj poziciji, trenutačno drži drugo mjesto s pet bodova, dok Mađarska i Austrija imaju po četiri boda. U posljednjem kolu Njemačka će igrati protiv Hrvatske, Mađare očekuje ogled protiv Francuske, dok će Austrija odmjeriti snage s Islandom.

U prvom poluvremenu njemačko - mađarskog ogleda gledali smo izjednačenu igru sa čak 15 izjednačenja, a domaćin je nakon pola sata imao pogodak prednosti (18-17). U nastavku se Njemačka odvojila na +4 (23-19) nakon čega više nije ispuštala prednost. Domaćin je u 48. minuti stigao do šest razlike (28-22), a na kraju je završilo 35-28.

U nastavku je presudila odlična njemačka obrana uz samo 11 primljenih golova, dok su Mađari primili šest golova više.

Njemačku je do važne pobjede predvodio Julian Koster s osam golova, dok su još šestorica igrača zabila po četiri gola. Andreas Wolff je sakupio devet obrana. Na suprotnoj strani Gabor Ancsin i Mikloš Rosta zabili su po šest golova, dok su mađarski vratari Laszlo Bartucz i Kristof Laszlo Palasics podbacili sakupivši ukupno pet obrana.

Njemačka je pobjedom protiv Mađarske, olakšala posao Francuzima koji su i prije zadnjeg kola osigurali prvo mjesto i u polufinalu ih očekuje Švedska.

U trećem kolu Francuska je pobijedila Austriju sa 33-28 (15-16). Zanimljivo, bio je to prvi poraz Austrije na ovom prvenstvu i još uvijek može do polufinala, no mnogo toga se mora poklopiti.

Austrija je sjajno otvorila utakmicu, povela je 4-1, no Francuska je uspjela posložiti redove. Aktualni olimpijski pobjednici su izjednačili na 7-7, a u minutama koje su slijedile i povesti s tri razlike (15-12). Međutim, Austrija je u završnici prvog dijela uzvratila serijom 4-0 i na odmor otišla s golom viška (16-15).

U drugom dijelu Francuska je ponovo pobjegla na +3 (21-18), no Austrija je još jednom izjednačila (22-22). Francuska je u ipak u posljednjih 10 minuta uspjela prelomiti utakmicu. Pet minuta prije kraja odabranici izbornika Guillaumea Gillea poveli su 30-26 i do kraja susreta zadržali su prednost za konačnih 33-28.

Francusku su do pobjede predvodili Dika Mem i Ludovic Fabregas sa po sedam obrana, dok je Samir Bellahcene imao 15 obrana. U austrijskim redovima najefikasniji su bili Mikola Bylik i Lukas Hutecek sa po šest golova.

U prvom današnjem susretu iz ove skupine Hrvatska je izgubila od Islanda sa 30-35 (18-16). Tim porazom Hrvatska je izgubila i matematičke izglede za plasman u polufinale Europskog prvenstva.

Šest pogodaka postigao je Marin Jelinić, a po četiri Domagoj Duvnjak, Veron Načinović, Luka Lovre Klarica, Luka Cindrić i Zvonimir Srna. Dominik Kuzmanović je sakupio 10 obrana.

Islandske strijelce predvodio je Bjarki Elisson s osam golova, a po šest su postigli Odinn Rikhardsson i Aron Palmarsson. Vratar Bjoergvin Gustavsson je imao 12 obrana, a postigao je i jedan pogodak.

Na vrhu ljestvice skupine I je Francuska s maksimalnih osam bodova. Njemačka ima pet, a po četiri boda imaju Mađarska i Austrija. Island je s dva boda, a Hrvatska je s jednim bodom na zadnjem mjestu.

EP rukometaša, druga faza - 3. kolo

SKUPINA I (Koeln)

Hrvatska - Island 30-35 (18-16)

Francuska - Austrija 33-28 (15-16)

Njemačka - Mađarska 35-28 (18-17)