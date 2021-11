Nizozemska izborila SP, poznati svi sudionici dodatnih kvalifikacija

Nizozemska nogometna reprezentacija zauzela je posljednje, 10. mjesto koje izravno vodi na Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru iz europske zone kvalifikacija.

Nizozemska je do prvog mjesta u skupini G stigla 2-0 (0-0) pobjedom u Rotterdamu protiv izravnog konkurenta Norveške.

Nakon što je u prije tri dana u Podgorici "prosula" vodstvo od 2-0 i pobjedu kojom je već tada mogla osigurati SP, Nizozemska je u nervoznoj utakmici protiv Norveške morala izbjeći poraz kako bi se plasirala u Katar. Sve do 84. minute bilo je 0-0, a onda je Bergwijn snažnim udarcem "probio" Nylanda za 1-0. Konačni rezultat postavio je Depay u prvoj minuti sudačke nadoknade iz protunapada kojega je povukao Bergwijn te na kraju idealno asistirao strijelcu.

Foto: PASCAL ROSSIGNOL Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group G - Netherlands v Norway - Feyenoord Stadium, Rotterdam, Netherlands - November 16, 2021 Netherlands players walk on to the pitch before the match REUTERS/Pascal Rossignol

Nizozemska je tako natjecanje u skupini okončala sa 23 boda, dva više od druge Turske koja je u Podgorici svladala Crnu Goru sa 2-1 (1-1), dok je Norveška završila na trećoj poziciji sa 18 bodova. Turska će tako u dodatne kvalifikacije.

Još ranije su plasman na SP iz Europe osigurali Danska, Njemačka, Francuska, Belgija, Hrvatska, Španjolska, Srbija, Engleska i Švicarska, a osim njih i domaćina Katar nastup na svjetskoj smotri izborio je još samo Brazil.

Za preostala tri mjesta iz Europe u dodatnim kvalifikacijama u ožujku borit će se Portugal, Švedska, Italija, Ukrajina, Wales, Škotska, Turska, Rusija, Poljska, Sjeverna Makedonija kao drugoplasirani iz skupina te Austrija i Češka kao dvje najbolje reprezentcije iz Lige nacija koje nisu završile na jednom od prva dva mjesta u skupinama.